TVアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～
2026年4月3日（金）より、
TVアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注開始いたします。
本コラボでは、ロキシー・シルフィエット・エリスの3名がヴィレッジヴァンガードのエプロンを身にまとった“スタッフ姿”をコンセプトに、本企画のために描き下ろされた特別イラストを使用。
ここでしか手に入らない限定デザインの各種グッズとして展開いたします。
POPでキュートな彼女たちの魅力が詰まったスペシャルコラボを、ぜひこの機会にお楽しみください！
【商品詳細】
■アクリルキーホルダー 全6種 各\990（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
ロキシー（等身イラスト）：約H73×W54ｍｍ
エリス（等身イラスト）：約H73×W43ｍｍ
シルフィエット（等身イラスト）：約H75×W28ｍｍ
ロキシー（ミニキャライラスト）：約H71×W62ｍｍ
エリス（ミニキャライラスト）：約H72×W57ｍｍ
シルフィエット（ミニキャライラスト）：約H72×W64ｍｍ
■ステッカー 全6種 各\660（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
ロキシー（等身イラスト）：約H73×W54ｍｍ
エリス（等身イラスト）：約H73×W43ｍｍ
シルフィエット（等身イラスト）：約H71×W28ｍｍ
ロキシー（ミニキャライラスト）：約H69×W62ｍｍ
エリス（ミニキャライラスト）：約H67×W57ｍｍ
シルフィエット（ミニキャライラスト）：約H67×W64ｍｍ
■ハンドタオル 全3種 各\2,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H20×W20cm
■アクリルフィギュア 全3種 各\2,000（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ロキシー：約H98×W74ｍm
エリス：約H105×W59mm
シルフィエット：約H102×W37ｍｍ
■クリアカード 全6種 各\770（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H86×W54ｍｍ
■缶バッジ 全6種 各\660（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径57ｍｍ
■POP風アクリルバッジ 全6種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル、鉄、プラスチック
【サイズ】
ロキシー（等身イラスト）：約H55×W80ｍｍ
エリス（等身イラスト）：約H59×W75ｍｍ
シルフィエット（等身イラスト）：約H53×W75ｍｍ
ロキシー（ミニキャライラスト）：約H50×W82ｍｍ
エリス（ミニキャライラスト）：約H56×W75ｍｍ
シルフィエット（ミニキャライラスト）：約H54×W75ｍｍ
■マグカップ 全3種 各\2,200（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H95×D82ｍｍ
■タペストリー \4,400（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H420×W297ｍｍ
■デスクマット \4,400（税込）
【素材】
ポリエステル、天然ゴム
【サイズ】
H300×W600ｍｍ
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年4月16日（木）10：00～2026年4月26日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年５月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22325
【関連リンク】
▼【TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式X】
https://x.com/mushokutensei_A
▼【TVアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」公式HP】
https://mushokutensei.jp/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）