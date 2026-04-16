“第3の賃上げ”で離職防止等を目的に東興輸送が次世代型ウォレット「TwooCa」を導入

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、東興輸送株式会社（本社：千葉県流山市、代表取締役：西村秀人、以下「東興輸送」）がドライバーの離職防止および採用強化を目的として、次世代型*1ウォレット「TwooCa（ツウカ）」を導入したことをお知らせいたします。

■背景

物流業界では「2024年問題」による労働時間の制限やドライバー不足が深刻化しており、人材の確保と定着が経営の最優先事項となっています。 東興輸送においても、ドライバーの離職防止と採用強化が喫緊の課題でした。

従来の待遇改善に加え、「日々の安全運転への意識や職場環境改善の取り組みの姿勢が組織としての成長実感に結びつきにくく、継続的なモチベーションにつながりにくい」「会社との心理的距離を縮めたい」という現場のニーズがありました。こうした課題に対応するため、同業である物流企業での導入実績の多さも決め手となり、次世代型ウォレット「TwooCa」の導入を決定いたしました。

また、物価高が続く中、“第3の賃上げ”*2という取り組みがメディアを中心に注目を集めています。TwooCaは、電子マネーを活用した機能を通じて、従業員の“実質的な手取り向上”*3を支援するとともに、従業員満足度（ES）の向上や離職率の低下にも寄与するものとして期待されています。

さらに、当社の取り組みは、TOKYO MXニュースにおいて、電子マネーを活用した“実質手取り向上”の取り組みとして取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tokoyuso)

■概要

本導入では、日々の時間管理への意識、安全運転への姿勢、業務記録の丁寧な入力や製品取り扱い等の姿勢に応じて、電子マネーとして活用できるポイントを付与する仕組みを導入します。これにより、物価高に直面する従業員の“実質的な手取り向上”を図ります。付与されるポイントは国際ブランドカードで日常的なキャッシュレス決済に利用できるため、日々の生活の中で価値を実感しやすい仕組みです。

さらに5月から東興輸送は、従業員同士が日々の同僚への心遣いや自己成長への姿勢に対して感謝や称賛を送り合える『感謝を可視化する仕組み』を導入予定です。これにより、孤独になりがちなドライバー業務において心理的なつながりや『認められる実感』を醸成し、帰属意識や職場への誇りや働きがいを育みます。同社は、ポイント付与を通じて実感できる価値と情緒的価値の両面からアプローチすることで、離職防止と採用力の強化、そして組織全体の活力・一体感の醸成を推進していく方針です。

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tokoyuso

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

東興輸送では、従業員一人ひとりが心身ともに健康であり、自らの仕事に誇りと熱意を持って取り組める「ワークエンゲージメントの高い組織」の実現を最終目標としています。

今後は、TwooCaを通じて日々の安全・健康・職場環境改善への意識や姿勢を正当に評価しポイントとして付与する仕組みを定着させるとともに、5月から開始する「感謝を可視化する仕組み」を最大限に活用し、社内コミュニケーションの活性化と心理的安全性の向上に注力してまいります。

こうした取り組みを通じて、単なる離職防止に留まらず、従業員が「この会社で働き続けたい」と心から実感できる環境を構築します。人手不足が深刻化する物流業界において、従業員の幸福と企業の持続的成長が循環する、次世代の物流経営モデルの確立を目指し、全社一丸となって邁進してまいります。

*1「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

*2 “第3の賃上げ”とは、一般的に”第1の賃上げ”が定期昇給、”第2の賃上げ”がベースアップ、”第3の賃上げ”が福利厚生の活用とする意味で用いており、労働基準法上の賃金の増額を意味するものではありません。

*3 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

■東興輸送株式会社 概要

会社名：東興輸送株式会社

所在地：千葉県流山市森のロジスティックパーク4-66-1 ロジポート流山B棟2F-C

代表取締役：西村秀人

事業概要：一般貨物輸送、紙製品の配送

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売