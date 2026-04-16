『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』作品コラボレーション期間限定ドリンク「パインココナッツソーダ」

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

コニカミノルタプラネタリウム（運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子）が運営するプラネタリアTOKYO（有楽町）内のカフェ「Cafe Planetaria（カフェプラネタリア）」では、ヒーリングプラネタリウム作品『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』をイメージしたドリンクを2026年4月24日（金）より期間限定で販売します。

※ヒーリングプラネタリウムとは、上映中にプラネタリウムドーム内でシーンに合わせたアロマが香るプログラムです。

コラボレーションドリンク「パインココナッツソーダ」は

甘酸っぱいトロピカルゼリーにパインソーダとココナッツシロップを加え、

トップにはスターチョコ・パイナップル・エディブルフラワーを添えた南国気分を味わえるドリンク。

●『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』コラボレーションドリンク詳細

「パインココナッツソーダ」

■販売期間：2026年4月24日(金)～2026年5月31日(日)予定

■販売館：

プラネタリアTOKYO内「Cafe Planetaria」（有楽町）

■販売価格：850円（税込）

■詳細はこちら

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/fiji_healing/?rl=260416_cafe_fiji

※プラネタリアTOKYO（有楽町）ではDOME１のみドリンクの持ち込みが可能です。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

●『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』作品情報

南太平洋に浮かぶフィジー共和国。

美しい海と雄大な自然に囲まれたここは、世界で一番幸せな国とも呼ばれています。それは「自分が幸せ」と感じている人の割合が、何度も世界で一番になっているから。

本作では、フィジーの豊かな自然や文化に触れながら、オリジナルアロマの香りとともに、満天の星を眺める贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

ナレーションは人気声優の江口拓也が担当。

優しく落ち着いた声が、あなたをフィジーへと誘います。

《ナレーション：江口拓也》

声優：81プロデュース所属。茨城県出身。

第17回声優アワード 主演声優賞、MVSを受賞。

アニメ、ゲーム、ナレーション、ラジオパーソナリティ、朗読劇など多岐に渡って活躍。

代表作は、「SPY×FAMILY」ロイド・フォージャー役、「マッシュル-MASHLE-」ドット・バレット役、「東京リベンジャーズ」半間修二役、「アイドリッシュセブン」六弥ナギ役など。

また、アーティストとして音楽活動を行っている。

《音楽：おおはた雄一》

シンガー・ソングライター、ギタリスト。オリジナルアルバム10枚のほか、 カバー盤やインスト盤など多数の作品を発表。代表曲「おだやかな暮らし」はさまざまなアーティストにカバーされている。

楽曲提供や、レコーディングセッションへの参加、映画の劇伴・主題歌、CM 音楽・ナレーション、舞台の音楽制作、プラネタリウムのサウンドトラック制作など、多方面で活動中。

アコースティックギターで紡がれる弾き語りと、ルーツ色溢れるスライドギターなどを得意とし、シンプルで豊かな音楽を生み出すアーティスト。

『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』作品概要

■上映場所/公開日：プラネタリアTOKYO(有楽町)/2026年2月6日(金)

■上映時間：約45分

■チケット販売

Starry Members会員さまは上映7日前の正午12時から、

非会員さまは上映5日前の正午12時からオンライン購入が可能です。

＊コニカミノルタプラネタリウム会員サービスStarry Members＊

https://planetarium.konicaminolta.jp/starrymembers/guide/

※ヒーリングプラネタリウムでは、小学校就学前のお子様の入場をお断りしています。

※詳細・上映スケジュールは公式ウェブサイトよりご確認ください。

■公式ウェブサイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/fiji_healing/?rl=260416_all_fiji

●Cafe Planetaria

“銀河を旅する途中に出会うカフェ”。星や宇宙の輝きを詰め込んだメニューを揃えています。

カフェのみのご利用はもちろんのこと、プラネタリアTOKYOのDOME１では

「Cafe Planetaria」でご購入いただいたドリンクやフードをお持ち込み頂いてご鑑賞いただけます。

※詳細はWebサイト等でご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/cafe/

●コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)

■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地 東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～21:15／土日祝10:00～21:45

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリアTOKYO

(略)プラネタリアTOKYO