千変万化の大海を阿波藍で表現した“OCEANUS”

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ“OCEANUS（オシアナス）”の新製品として、日本の伝統的な染料である天然藍をデザインに落とし込み、色彩が変化する美しい海の広がりを表現した『OCW-S7000AP／OCW-T2600AP』を5月22日に発売します。

今回ご案内する『OCW-S7000AP／OCW-T2600AP』は、日本古来より受け継がれる天然藍「阿波藍」を使用し、遠近によって色調が移ろう豊かな海景を表現した限定ウオッチです。伝統的な沈殿法により染料化した阿波藍を用いることで、深みと鮮やかさを併せ持つ青を実現しています。

インダイアルの白蝶貝は、阿波藍を用い調色した塗料で着色し、白蝶貝本来の模様と輝きを際立たせています。3つそれぞれ青の濃淡を変化させることで、遠方に向かうにつれて色彩が移り変わる広大な海の情景を演出しています。深みのあるブラックダイアルは、光を反射することで波をイメージした模様が浮かび上がり、“OCEANUS”の海の世界観をより高めています。

また、サファイアガラスベゼルにスパイラルカットを加えた『OCW-S6000AP』を6月12日に発売するにあたり、併せてご案内します。渦を描くカットで力強い波を表現し、繊細な阿波藍の美しさと融合させた、海の魅力を込めたモデルです。



当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、時計事業においても人々の大切な時間に寄り添う製品づくりを目指しています。“OCEANUS”は、正確な時刻とエレガントなデザインを追求しながら、日本の伝統的な技法と融合し、驚きと感動を届ける製品を開発し続けていきます。



型番：OCW-S7000AP

メーカー希望小売価格：264,000円（税込）

発売日：5月22日

生産個数：1300本



型番：OCW-T2600AP

メーカー希望小売価格：154,000円（税込）

発売日：5月22日

生産個数：800本



型番：OCW-S6000AP

メーカー希望小売価格：495,000円（税込）

発売日：6月12日

生産個数：700本

OCW-S7000APOCW-T2600APOCW-S6000AP

・「OCW-S7000AP」製品サイト

https://www.casio.com/jp/watches/oceanus/product.OCW-S7000AP-1A/

・「OCW-T2600AP」製品サイト

https://www.casio.com/jp/watches/oceanus/product.OCW-T2600AP-1A/

・「OCW-S6000AP」製品サイト

https://www.casio.com/jp/watches/oceanus/product.OCW-S6000AP-1A/

濃淡の異なる配色を施したインダイアル躍動感のある波を模したベゼル

【関連リンク】

■【開発者インタビュー】美しい海の広がりを「阿波藍」で表現したOCEANUS新モデルのこだわり

https://www.casio.co.jp/topics/article/2026/K-172/ (https://www.casio.co.jp/topics/article/2026/K-172/)

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月