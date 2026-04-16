Nulbarichのボーカル JQ 氏 によるソロプロジェクトをライブ収録！バンド活動休止中の今、Keity氏とTakeru Yamazaki氏も加わりこの日限りの特別なライブパフォーマンスを公開。

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株式会社ウィット

JQ (Jeremy Quartus)氏 × NulbarichのバンドメンバーKeity氏 & Takeru Yamazaki氏

世界のカルチャーとインスピレーションを発信するARマガジン『MNC（メナス）』を展開する株式会社ウィットが、同マガジンの公式YouTubeチャンネル内の人気コンテンツ「DOG HOUSE STUDIO」にて、Nulbarichのボーカル JQ 氏によるソロプロジェクト “Jeremy Quartus” としてのライブパフォーマンスを公開しました。



JQ（Jeremy Quartus）


https://www.youtube.com/watch?v=2YSBS6Ie18c



＜収録曲＞


Back To Paradise (Prod.Chaki Zulu)


Relapse


Beat Tub (Prod. STUTS)




JQ（Jeremy Quartus）プロフィール


Nulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト。作詞・作曲・編曲・プロデュースをマルチにこなし、HIP HOPやR&Bをはじめ、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきた経験を元に、より私的で内面的に表現の本質を追求するために始動。他アーティストへの楽曲提供やプロデュースも行い、DJとしても活動する。



新作『UP TO THE MINUTE MIXTAPE』を記念したリリースパーティーを東京・恵比寿LIQUIDROOMにて4/22開催予定。



▼詳細


https://jeremyquartus.com/live_information/detail/33075




DOG HOUSE STUDIO


愛犬 “ロマンティック” の部屋（DOG HOUSE STUDIO) にゲストを招き、ライブを展開していくという番組コンセプトのもと、これまでに 5lack、SIRUP、AKLO、D.O、漢 a.k.a. GAMI、田島貴男（ORIGINAL LOVE）、WONK、JP THE WAVY、水曜日のカンパネラ、ZEEBRA、B .I.G. JOE など、国内のトップアーティストたちが出演し注目を集めている。



MNC ISSUE 03 発売!!


体験するカルチャーマガジン『MNC』最新号が2026年4月15日（水）にオンライン及び、全国の書店でリリース。『DOG HOUSE STUDIO』のライブ連動インタビューを含む、AR（拡張現実）とカルチャーが融合した全312ページの特集号。



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