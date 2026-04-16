今、最も輝きを放つ　”パク・ジフン、3年ぶりのアーティスト本業復帰！ー待望のツアーが日本から始動

合同会社 JJ Bliss

2026年5月23日（土）、川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホールにて『2026 PARK JIHOON FANCON IN JAPAN [REFLECT]』の開催が決定。本公演は、4月29日にリリースされるシングルアルバム『RE:FLECT』を携え、約3年ぶりにアーティストとして復帰するパク・ジフンのツアー開幕公演であり、日本を皮切りにスタートする記念すべきステージとなります。

主演映画が動員1,600万人突破！社会現象を巻き起こしたパク・ジフンの「帰還」

2026年上半期。主演映画『王と生きる男』が観客動員数1,600万人を突破し、韓国映画史上歴代2位という大記録を樹立。伝説的グループ「Wanna One（ワナワン）」の完全体での活動も大きな話題を呼び「ブランド評価指数1位」を獲得するなど、名実ともに韓国を代表するトップスターへと登り詰めたパク・ジフンが、自身の原点である「ステージ」へと戻ってきます。

4月29日にリリースされるニューソロアルバム『RE:FLECT』は、過ぎ去った時間の中に残る感情の痕跡を辿りながら、“今の自分”と向き合う過程を音楽として昇華させた作品です。アーティストとしてさらなる深化を遂げたパク・ジフンの内面と表現力が、ステージを通じて日本のファンに届けられる、特別な一夜となることでしょう。



【公演概要】

■タイトル：2026 PARK JIHOON FANCON IN JAPAN [REFLECT]

■開催日：2026年5月23日（土）

■会場：川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール

■時間： 開場：16:30 （VIP特典イベント：15:00開始） 開演：17:30

■チケット

プレイガイド先行（抽選）

2026年4月16日（木）10:00 ～ 4月23日（木）23:59

https://w.pia.jp/t/parkjihoon2026/

Pコード：325-889

一般販売

後日発表予定

■公式サイト:

https://parkjihoon.jp



[主催] 株式会社クラフティ

[主管] 合同会社 JJ Bliss

[協力]YY Entertainment/CONNECT・K



【お問い合わせ】

合同会社 JJ Bliss（公演関連）

info@jjbliss.co.jp（土日祝日除く11:00 - 17:00）



【パク・ジフン Profile】

2017年、「PRODUCE 101 シーズン2」を通じて「Wanna One」のメンバーとしてデビューし、瞬く間に世界的な社会現象を巻き起こしたパク・ジフン。グループ活動終了後もソロアーティストとして確固たる地位を築く一方、俳優としても目覚ましい飛躍を遂げてきた。

主演ドラマ『弱いヒーロー Class 1』で見せた圧倒的な演技力は、アイドルの枠を超え、実力派俳優としての評価を決定づけた。そして2026年上半期、主演映画『王と生きる男』が観客動員数1,600万人を突破。韓国映画史上歴代2位という大記録を打ち立て、名実ともに韓国を代表するトップスターへと登り詰めた。

現在は、次なる話題作ドラマ『炊事兵になった男（原題）』への出演も控えており、俳優・アーティストの両分野で第一線を走り続ける、アジアを代表する若手実力派スター。