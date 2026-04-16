IVR・ボイスボットなどサービス事業者の必須知識とは――総務省・警察庁が講演

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA、会長：近藤 邦昭）が、2026年4月22日（水）に開催する通信事業者向けセミナーイベント「JUSA Unite 2026」において、総務省 総合通信基盤局の八代 将成氏、警察庁 組織犯罪対策第一課の高野 磨央氏ならびに警察庁 組織犯罪対策第二課の中村 雄祐氏にご登壇いただきます。

■ 電気通信事業法改正のポイント（電気通信番号制度関連）

（敬称略）登壇者：総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 番号企画室長 八代 将成

総務省は電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の見直しを行いました。

・電気通信番号使用計画の認定基準の追加

・卸電気通信役務を提供する際の確認義務の追加 等

特に電気通信事業者が遵守すべきポイントについて説明します。

■ 犯罪収益移転防止法施行規則の改正（本人確認方法の見直し）

（敬称略）登壇者：警察庁 組織犯罪対策第一課 犯罪収益対策室長 高野 磨央

ICチップ情報の読み取りを内容とする本人確認方法の見直しを規定する犯罪収益移転防止法施行規則の一部を改正の概要について説明します。

■ 特殊詐欺の現状と取組

（敬称略）登壇者：警察庁 組織犯罪対策第二課 予防対策係長 中村 雄祐

2025年の特殊詐欺・投資ロマンス詐欺については、認知件数42,900件、被害額3,241.1億円といずれも過去最悪の被害を記録しました。本セッションでは、特殊詐欺の現状を説明した後、警察において取り組んでいる固定電話・携帯電話対策等の各種電話対策や広報啓発活動等について説明します。

具体的には、国際電話不取扱受付センターへの申込み支援や、新たにリリースされた警察庁推奨アプリ、X等を活用した広報啓発などの取組について説明する予定です。

■ プログラム

JUSA Uniteでは、基調講演のほかにも、総務省、警察庁、そして業界をリードする民間企業各社が登壇する多彩なプログラムを予定しております。参加は無料です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74499/table/38_1_7349d3270dca10d440198fc2779797c1.jpg?v=202604161151 ]

（敬称略）

【お申し込み方法】

以下のイベント特設サイトにて受け付けております。

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ JUSA Unite 2026 開催概要

【イベント名称】通信事業者向けセミナー JUSA Unite 2026

【開催日時】 2026年4月22日(水)

本会 10:00～18:30 ／ 意見交換会 18:30～20:00（予定）

【会場】 秋葉原UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F）

【参加費】 無料（事前登録制）

【定員】 170名

【主催】 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

【後援】 電話事業者認証機構（ETOC）、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）、一般社団法人テレコムサービス協会（TELESA）、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）、一般財団法人日本データ通信協会、Japan Anti-Abuse Working Group（JPAAWG）、ソフトバンク株式会社

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ 後援団体

■ 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）について

長い歴史を持つ電話サービスはインターネットやクラウドの技術と融合することでシームレスに統合されたユニファイド通信サービスへと進化しています。JUSAは会員事業者と共に、ユニファイド通信を市民の皆さんに安心してご利用いただけるように議論・活動しています。

協会名： 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

ウェブサイト：https://jusa.jp/

代表者： 会長 近藤 邦昭

運営形態：非営利

設 立： 2019年5月

所在地： 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル