【総重量500g】5段パティと5種チーズが織りなす5周年記念バーガー期間限定販売　@箱根のカフェ

株式会社 金乃竹

神奈川県 箱根で旅館5店舗・飲食店3店舗を運営する株式会社 金乃竹（本社：神奈川県箱根町 代表取締役社長：八幡 正昭 以下、金乃竹）が手がける古民家カフェ「Cafe Dining LüDERA（ルデラ）」は、2026年4月にオープン5周年を迎えます。

これまでのご愛顧への感謝を込め、箱根の自然の雄大さと私たちの情熱を形にした記念バーガーをはじめ、ベジタリアン対応メニューや新たなグリル料理を展開。多様化する食のニーズに応えるラインナップをご用意いたしました。

｜5周年を象徴する“5層”の一皿

これまでに多くのお客様にご来店いただき、箱根の自然とともに過ごす食の時間を提供してまいりました。5周年という節目にあたり、これまでの感謝とこれからの挑戦を一皿に込めた特別バーガーが誕生しました。

5周年記念バーガー（5th anniversary stock (burger)） 税込5,500円

ルデラの5年間を象徴するのは、5段のパティと5種のチーズを重ねた、総重量500gの特製バーガー。

肉肉しいパティには地元の足柄牛を使用。約100g×5枚、合計500gのパティを一枚一枚丁寧に焼き上げ、溢れ出す肉汁とともに力強い旨味を引き出しました。

そこに、チェダー、モッツァレラ、サムソーなど個性豊かな5種のチーズを重ねることで、濃厚で奥行きのある味わいに仕上げています。

さらに、以下の5種のディップソースを添えることで、ひと口ごとに味わいが変化し、最後まで食べ飽きることなく楽しめる構成に。

・バルサミコソース

・コブマヨソース

・マサカリソース

・トマトソース

・チミチュリソース

手に持った瞬間に伝わる、5年分の感謝と挑戦。ルデラらしい遊び心と満足感を詰め込んだ一品です。

▼概要

メニュー名：5周年記念バーガー（5th anniversary stock (burger)）

料金 ：税込5,500円

販売期間 ：4/17（金）～5/10（日）

｜”5年”を、ただ振り返るだけで終わらせないために

ルデラは、箱根の古民家を活かした空間の中で、「気軽さ」と「特別感」を両立する場として歩んできました。その中で見えてきたのは、食に対する価値観の変化です。

ボリュームや満足感を求める声と同時に、健康志向や多様な食文化への関心も年々高まっています。

だからこそ5周年では、“これまでのルデラらしさ”であるダイナミックな一皿と、“これからのルデラ”としての多様性への対応、その両方を形にすることを目指しました。

｜食の多様性へ、新たな一歩- チミチュリ ベジバーガー【4/17（金）より販売開始】チミチュリ ベジバーガー 税込2,800円（ランチセットのみ）／税込2,200円（ディナー単品のみ）

近年高まるウェルネス志向やインバウンド需要に応え、植物由来の食材を使用したベジタリアンメニューも新たに展開いたします。じゃがいもやマッシュルーム、豆類をベースにしたパティに、アボカドディップと爽やかなチミチュリソースを合わせたベジバーガーは、満足感と軽やかさを両立。

“誰もが同じテーブルを囲める体験”を提供します。

｜“シンプルで力強い美味しさ”グリル料理も登場- とろけるチーズのグリルチキン【4/17（金）より販売開始】

3種のチーズをたっぷり使用し、香ばしく焼き上げた鶏もも肉にコクと旨味をプラス。自家製ポテトサラダを添えて提供します。

とろけるチーズのグリルチキン 税込2,600円

- 足柄牛ステーキ【4/17（金）より販売開始】

神奈川のブランド牛「足柄牛」（約250g）に、チミチュリソースとバルサミコソースを添えて提供。素材本来の味わいをシンプルに引き出した一皿です。

足柄牛ステーキ 税込3,500円

｜店主よりコメント

「5周年のバーガーに添えた5種のソースは、これまでルデラでご提供してきた味わいを、一度に楽しんでいただけるようにという想いから生まれました。それぞれのソースには、その時々にご来店いただいたお客様との記憶や、試行錯誤の積み重ねが詰まっています。

今回の一皿を通して、ただお腹を満たすだけでなく、『楽しい』『また来たい』と感じていただけるような時間を過ごしていただけたら嬉しいです。

これからもルデラは、お客様の記憶に残る一皿を届けていきたいと思っています。」

｜5年の感謝と、その先へ

ルデラはこれまで、箱根という地で「食を通じた体験価値」を追求してまいりました。5周年を迎える今、私たちは単なる“食事”ではなく、多様な価値観を受け入れ、誰もが心地よく過ごせる場所であることを改めて目指しています。

そしてこれからは、その体験をさらに広げていくために、新たな挑戦として、LüDERA（ルデラ）に隣接する場所に「クラフトビール工房」の開業を予定しております。

食と空間、そして時間をより豊かにする場として、箱根から新たな価値を発信してまいります。

｜Cafe Dining LüDERA（ルデラ）について

LüDERA（ルデラ）とは"幸せの谷"という造語です。仙石原の森の空気を感じる店内は、木の温もりと植物のグリーンを基調とした広々と開放的な空間です。本格派コーヒーや、新鮮な素材を活かしたオリジナル「LüDERA（ルデラ）バーガー」をはじめ、豊富なバリエーションの多国籍フードをご用意致しております。店内はWi-Fi完備で2階席にはコンセントをご用意、テラス席ではペット用のリードフックもご用意があります。様々なライフスタイルに合わせてごゆっくり寛げる空間は、仙石原文化センターや箱根ラリック美術館にほど近い立地です。

住所 ：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原178-4

営業時間：12:00～20:00（L.O.19:00）

定休日 ：火・水曜日

※GW期間中は一部営業・休業日が異なります

営業日 ：4/29～4/30、5/2～5/6

休業日 ：4/28、5/1、5/7～5/8

駐車場 ：8台分の無料駐車場あり

LüDERA（ルデラ）公式HP :https://kinnotake-resorts.com/restaurant-ludera/?utm_source=newsrelease04162026

｜金乃竹リゾートについて

金乃竹リゾートは、1947年に神奈川県箱根町仙石原で最初の温泉旅館を開業いたしました。1999年には、当時ではまだ珍しい貸切露天風呂による「非日常」を通して、温泉旅館の新たな楽しみ方と価値を創出してまいりました。現在は、5つの旅館施設と3つの飲食店の事業を展開するとともに、新規事業であるクラフトビールなどの多角化や、これまでのターゲットを変えた新たな旅館施設の開業など、ポートフォリオの構築を進めています。これにより、外部環境の変化に対応して持続的な成長を目指します。

金乃竹リゾート 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/?utm_source=newsrelease04162026