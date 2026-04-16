小学生約500名と全教員を対象にAdobe Creative Cloudを導入し、児童が将来にわたって活用できるスキル習得を目指す。青山学院初等部様の導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、青山学院初等部（所在地／東京都渋谷区渋谷4-4-25、青山学院初等部 部長／小澤淳一）様のAdobe Creative Cloud導入事例を公開しました。同校では3～6年生の児童と全教員を対象に、教育機関向けライセンス「小中高校 ユーザー指定ライセンス」を導入し、児童と教員の双方が日々の授業に活用しています。

●青山学院初等部様のAdobe Creative Cloud導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/adobe-cc/age-aoyama.html

Tooは「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」をミッションに、100年以上にわたり、デザイン・クリエイティブの制作現場をサポートしています。アドビ株式会社が認定する最上位リセラープログラム「アドビプラチナリセラー」として、アドビ製品の導入から活用を総合的に支援しています。

青山学院初等部様は、キリスト教信仰に基づく教育と、幼・初・中・高・大の一貫連携教育を通じて、サーバント・リーダーの育成を目指しています。同校では「発表する力」を重視し、相手に伝えるための表現力を育む一環として、将来にわたって活用できるデジタルツールの習得に取り組んでいます。

これまで一部教員用PCにアドビ製品を導入していましたが、コスト面に課題がありました。そこで、Tooが提案した「小中高校 ユーザー指定ライセンス」によって、1ライセンスあたりのコストを従来よりも抑えられることから、小学3～6年生および全教員への導入が実現しました。

授業では主にAdobe Expressを活用し、3～4年生では動画編集、5～6年生では生成AIを活用したポスターやロゴ制作などに取り組んでいます。教員は主にAdobe Acrobat Proを使用し、教材や児童の制作物などをPDF化して管理・蓄積することで、業務の効率化と学習過程の記録に活用しています。

本事例では、教育現場とアドビ製品の理解を踏まえたTooの提案内容や、導入後の具体的な活用についても紹介しています。ぜひご覧ください。

■青山学院初等部様のAdobe Creative Cloud導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/adobe-cc/age-aoyama.html

■アドビ製品の教育機関導入についてはこちら

https://www.too.com/adobe/lp/edu_creative.html

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail adobe_sales@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル