ドイツの注射製剤充填機メーカーOptima Pharma社は、5月20日から22日まで開催されるInterphex Japan見本市において、無菌医薬品充填のためのターンキーソリューションに関する専門的技術を展示します。拡充されたサービス内容とAnnex1に準拠した先進技術によって補完されたこのソリューションは、充填、封じ込め、凍結乾燥のための安全で効率的、かつ将来を見据えた統合ソリューションを実現します。





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Optima Pharma社は、無菌充填、封じ込め、凍結乾燥のための完全なターンキーシステムを1社で提供致します。





Optima Pharma社は、アジア有数の医薬品製造・包装技術見本市であるインターフェックスジャパンに今年も参加できることを大変嬉しく思います。

この出展は、代理店であるアルテック株式会社の支援により、日本国内のお客様へ直接的かつ包括的なプロジェクト支援を確実に行う体制のもとで、日本市場に対する同社の強いコミットメントを改めて示すものです。

「Your home for turnkey」のアプローチに基づき、Optima Pharma社は充填ライン、アイソレータ、凍結乾燥機をOptima Pharma社1社で調和のとれた一体型ソリューションとして完全に統合されたシステムとして提供致します。

このアプローチはシステム間のインターフェースを削減し、プロセスの信頼性を高め、効率的なプロジェクト遂行を実現します。

Optima Pharma社のアフリカ・中東・アジア地域セールスディレクター、Thomas・H・Buhler氏は「日本のお客様は、システム全体に全責任を負う単一のパートナーを持つことで大きなメリットを得られる」と述べています。「充填・打栓、封じ込め、凍結乾燥をシームレスに統合することで、効率性と最大限のプロセス安全性を両立させたソリューションを提供できる」ということです。

Optima社は、バイアル、シリンジ、カートリッジへの柔軟な無菌充填を単一の生産ラインで実現するMultiUseラインを紹介致します。この柔軟性により製薬メーカー様は変化する市場ニーズに迅速に生産対応できるだけでなく、設備の効率的な活用と最適な設備投資が実現可能になります。





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Optima社の MultiUseシステムは異なる容器タイプ(バイアル、シリンジ、カートリッジ)を単一の機械で無菌充填でき、あらゆる性能範囲において最大限の柔軟性を提供致します。









■ライフサイクルサービス及びAnnex1への対応について

Optima社はターンキーにおける専門技術に加え、ライフサイクルサービス領域の拡充にも取り組んでいます。ターンキーラインのメーカーとして、コンサルティング、エンジニアリングスタディ、充填テスト、包括的なプロジェクトマネジメントに加え、IQ/OQサポート、バリデーションサービス、トレーニングプログラムを提供しております。予防保全、キャリブレーション、生産サポート、そして体系的なスペアパーツ管理(日本向けに計画された日本現地でのスペアパーツコンセプトを含む)により、円滑な運用と長期的なシステム稼働を保証します。





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Optimaは、充実したライフサイクルサービスにより、機器の可用性を最大限に確保致します。





Optima Pharma社の最高戦略責任者(CSO)であるMatthias Poslovski氏は「複雑な医薬品プロジェクトにおいては、ライフサイクル全体にわたるお客様とのパートナーシップの重要性がますます高まっている」と強調しています。

「当社のサービスアプローチは、コミッショニングをはるかに超えて信頼性の高い生産性能が保証できる」ということです。

同時にOptimaは進化する規制要件に対応するため、先進的なアイソレータやモニタリング・自動化ソリューションの設計により、Annex 1準拠の生産を支援しています。これにはグローブ介入(手作業)の回数を減らす手法や、高度な気流シミュレーションの利用が含まれます。

日本は依然として世界で最も重要な医薬品市場の一つであり、高い品質基準と厳格な規制要件を特徴としています。代理店であるAltechを通じてOptimaは、お客様に寄り添い日本市場の特有のニーズに合わせた全工程を一貫として行うプロジェクトのサポートを提供致します。





Interphex Japanは、2026年5月20日から22日まで幕張メッセで開催されます。Optima Pharmaはブース33-16に出展します。









■Optima Pharmaについて

Optima Pharmaは、最高レベルの純度基準を求められる医薬品向けの充填・包装システムを設計・開発・製造しています。

その供給範囲は、高い安全性と柔軟性を備えた充填・打栓・プロセス技術、医薬品用凍結乾燥装置、アイソレーターなどを含みます。製薬業界向けのターンキー・プロジェクトにおける技術パートナーとして、Optima Pharmaは世界中の患者および医療従事者の皆様の生活向上に貢献しています。

Optima Pharmaは、ドイツ・シュヴェービッシュ ハルに本社を置くOptimaグループの一員です。

Optimaは、繊細な液体および固形製品の精密計量(ドージング)、充填、包装、取り扱いにおけるテクノロジーリーダーです。

100年以上にわたり、医薬品、衛生・医療製品、食品、化粧品などの貴重かつ繊細な製品を日々それを必要とする人々のもとへ届けるため、柔軟かつカスタマイズ可能なシステムを提供し続けています。

本社シュヴェービッシュ ハルおよび世界24ヵ所以上の拠点に計3,700名の専門家を擁し、Optimaは世界での成功を牽引し続けています。すべての活動の根幹には、「We care for people(人々を思いやります)」という共通ミッションがあります。