SKY GROUP(所在地：東京都港区、代表：笠井 成人)が正規ディーラーとして運営する「アストンマーティン東京」は、アストンマーティン初となる量産ミッドエンジンPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla(ヴァルハラ)」の国内デリバリーを開始しました。





Aston Martin Valhalla





Valhallaは、フォーミュラ1で培われた技術とアストンマーティンのクラフツマンシップを融合した次世代スーパーカーで、世界限定999台のみが生産されるモデルです。

国内においても限られた顧客に向け、順次デリバリーが進められています。今後もSKY GROUPは、世界的にも希少性と技術難易度の高いモデルを安心してお任せいただける存在として、ブランドと顧客をつなぐ役割を果たしてまいります。









■ フォーミュラ1由来のテクノロジーを結集したPHEVスーパーカー

Valhallaは、4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンと3基の電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを採用。システム最高出力1,079PS、0-100km/h加速約2.5秒、最高速度350km/h(電子制御)という高いパフォーマンスを備えています。

また、アクティブ・エアロダイナミクスやトルクベクタリング技術により、高速域での安定性と俊敏なハンドリング性能を両立。

公道およびサーキットの双方での使用を想定した設計となっています。









■ アストンマーティン東京ならではのオーナーエクスペリエンス

アストンマーティン東京では、Valhallaのデリバリーにあたり、車両引き渡しに留まらないトータルなオーナーエクスペリエンスの提供に注力しています。

ビスポークプログラム「Q by Aston Martin」による仕様相談から、専任スタッフによる車両説明、アフターセールス体制まで、ウルトラ・ラグジュアリー・ブランドに相応しいサポートを実施。SKY GROUPが培ってきたホスピタリティとブランド運営のノウハウを活かし、唯一無二の納車体験を提供しています。









■ SKY GROUPのアストンマーティン事業について

SKY GROUPは、アストンマーティン東京を通じて、英国ラグジュアリースポーツカーブランド「アストンマーティン」の正規ディーラー事業を首都圏にて展開しています。

新車販売はもとより、ブランドの世界観を体現するショールーム運営、専門性の高い整備・アフターサービス体制までを一貫して提供しています。

世界限定モデルや高度な技術を要する車両を含め、正規ディーラーとして販売からアフターサービスまでを担うことで、“信頼性・品質・利便性”を兼ね備えたサポート体制を構築。

アストンマーティンオーナー様一人ひとりのカーライフに長期的に寄り添い、安心と満足を提供する体制が整っています。

SKY GROUPは今後も、アストンマーティンブランドの価値を、日本市場において正しく、そして持続的に伝えてまいります。









【施設概要】

ASTON MARTIN TOKYO(アストンマーティン東京)

運営 ：SKY GROUP ゲイドン株式会社

所在地 ：東京都港区北青山1-2-3

営業時間：10：00～18：00

定休日 ：無(夏季休暇・年末年始を除く)

TEL ：03-5410-0070





ASTON MARTIN TOKYO SHINKIBA SERVICE CENTER(アストンマーティン東京 新木場サービスセンター)

運営 ：SKY GROUP ゲイドン株式会社

所在地 ：東京都江東区新木場4-2-1

営業時間：10：00～18：00

定休日 ：日曜

TEL ：03-3521-6887









【SKY GROUPについて】

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、

レンタカーサービス、アフターメンテナンスを展開。

また、SKY RACINGとして国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： http://www.sky-g.org









【ゲイドン株式会社について】

設立 ：2017年1月

代表 ：笠井 成人

所在地 ：東京都港区北青山1-2-3

取扱ブランド：Aston Martin 新車・認定中古車

事業内容 ：アストンマーティン正規ディーラー事業(販売・整備・認定中古車)