ボッシュ株式会社(本社：神奈川県横浜市)は、プロ用電動工具収納システムの代名詞である「L-BOXX(エルボックス)」シリーズに、さらなる過酷な現場環境に対応する新シリーズ「L-BOXX コントラクター」8タイプを追加し、4月16日新発売します。





L-BOXXコントラクターシリーズ





本製品は、従来のL-BOXXシステムの利便性を継承しつつ、より過酷な現場環境に対応できるよう堅牢性と収納力、そして機動性を強化した新しい収納・運搬システムです。アルミ補強されたコーナー、金属クリップ付きラッチ、さらにはIP65の防塵・防水性能も備えており、ハードな現場での収納、運搬、保護をスムーズかつ安全に実現します。(一部機種除く)

また、フロントハンドルを引くだけで下のボックスを簡単に外すことができる新しい着脱システムも備え、かつ既存のL-BOXX、ProClickのツールバックシステムとの接続も可能となっています。「L-BOXX コントラクター」は、これまで高い評価をいただいているL-BOXXシステムの互換性を維持しつつ、堅牢性と機動性を極限まで高めた、革新的な収納・モビリティーシステムです。





ボッシュは、これからも「Protection(安全第一)」をスローガンに安全で使いやすい製品開発をすすめ、様々な作業現場を強力にサポートしてまいります。









●収納・モビリティシステム「L-BOXXコントラクター」の特徴(1)

1.ハードな現場に耐える堅牢性

2.簡単な着脱システム

3.既存のL-BOXX、ProClickシステムと接続可能

4.抜群の収納性





SET3イメージ





●収納・モビリティシステム「L-BOXXコントラクター」の特徴(2)

1.既存のL-BOXX、ProClickシステムと積み重ねなどで接続が可能

2.用途に合わせた8タイプの製品をラインナップ





積み重ねが簡単





●収納・モビリティシステム「L-BOXXコントラクター」の製品概要(8タイプの製品)

※製品名・サイズ・標準小売価格

(1)L-BOXXコントラクター【SET3】 559mm×936mm×530mm 83,000円(税抜)





SET3 (170+322+476のセット)





(2)L-BOXXコントラクター【170】 559mm×170mm×432mm 18,000円(税抜)





170





(3)L-BOXXコントラクター【322】 559mm×322mm×432mm 24,000円(税抜)





322





(4)L-BOXXコントラクター【476】 559mm×476mm×530mm 48,000円(税抜)





476





(5)L-BOXXコントラクター【CRATE】 559mm×322mm×432mm 18,000円(税抜)





CRATE





(6)L-BOXXコントラクター【DRAWER3】 559mm×476mm×432mm 53,000円(税抜)





DRAWER3





(7)L-BOXXコントラクター【RACK2】 559mm×476mm×432mm 45,000円(税抜)





RACK2





(8)L-BOXXコントラクター【BACKPACK】391mm×500mm×210mm 37,000円(税抜)





BACKPACK





【ボッシュ プロ用電動工具ホームページ】

https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/

※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。

詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。





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