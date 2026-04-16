SKY GROUP(本社：東京都港区、代表：笠井 成人)は、2026年4月11日(土)、富士スピードウェイ(静岡県)にて開催された『Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026(富士山花火 vs スピードウェイ 2026)』において、グループ合同による特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を開催しました。

当日は、SKY GROUP各ブランドのオーナー総勢274名、121台の車両が集結。

富士スピードウェイを舞台に、走行・展示・花火鑑賞を融合させた、SKY GROUPならではの一日限りの特別な体験を提供しました。





THE SKY GROUP DAY 集合写真









●ハイパーカーを含む、世界最高峰クラスの特別車両が集結

本イベントでは、以下のような世界最高峰クラスの特別車両が参加しました。





■Bugatti

・Bugatti Chiron Sport

・Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel(世界限定20台生産)

・Bugatti Veyron





※『Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel』の正式表記は、Legendesの「Le」の“e”の上に「'」(アキュートアクセント)





■Pagani

・Pagani Utopia(世界限定99台生産)

・Pagani Huayra





■Aston Martin

・Aston Martin Valkyrie Spider(世界限定85台生産)

・Aston Martin Valhalla(世界限定999台生産)

・Aston Martin V12 Speedster(世界限定88台生産)





■McLaren

・McLaren Senna(世界限定500台生産)





■Lamborghini

・Lamborghini SIAN FKP 37(世界限定63台生産)

・Lamborghini SIAN Roadster(世界限定19台生産)





※『Lamborghini SIAN FKP 37』『Lamborghini SIAN Roadster』の正式表記は“A”の上に「'」(アキュートアクセント)





これらの車両が同一イベント・同一空間に集い、実際にサーキットを走行・展示する機会は極めて稀な機会であり、全国規模でハイエンド輸入車事業を展開するSKY GROUPならではのプログラムとなりました。









●圧巻のパレードランとブランドの個性を体感する走行プログラム

日中は、参加ブランドおよび特別車両が一斉にコースインするパレードランを実施。富士スピードウェイのストレートを埋め尽くす壮観な光景は、来場者に強い印象を残しました。続くアクティブランでは、各ブランドの車両がスポーツ走行を実施。オーナーご自身がそのパフォーマンスを体感するとともに、観覧エリアからはエンジンサウンドや走行特性の違いを楽しめる、サーキットならではの体験価値を提供しました。









●花火とモータースポーツが融合する特別なフィナーレ

イベント後半は、約8,000発の花火が打ち上げられる花火プログラムへ。SKY GROUP専用のVIPラウンジおよび特別観覧エリアにて、ケータリングとともに花火を鑑賞いただき、日中の走行プログラムや展示で高まった体験価値をそのままに、落ち着いた時間をお過ごしいただきました。富士山を望む開放的なロケーションの中で、走行・展示・花火が一体となる、特別な一日を演出しました。









●開催を通じて―SKY GROUPが提供する「体験としての価値」

SKY GROUPは、輸入車16ブランドの正規ディーラー事業を全国で展開しています。

《THE SKY GROUP DAY》は、「所有する喜び」にとどまらず、ブランドを横断し、体験を共有する場を創出することを目的とした取り組みです。

今回、世界的に希少なハイパーカーや特別限定車を含む車両がこれだけの規模で集結したことは、SKY GROUPの信頼性、ネットワーク、そして長年にわたり築いてきたお客様との関係性の象徴であり、グループとしての存在価値を改めて示す機会となりました。









■開催概要(実績)

イベント名 ： THE SKY GROUP DAY - Mt. FUJI FIREWORKS vs

SPEEDWAY 2026

(日本語表記 ： THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs

スピードウェイ 2026)

日程 ： 2026年4月11日(土)

会場 ： 富士スピードウェイ

参加者数 ： 274名

参加車両数 ： 121台

花火打ち上げ数 ： 約8,000発

SKY GROUP参加ディーラー： ランボルギーニ麻布・横浜(ボロネーゼ株式会社)／

アストンマーティン東京(ゲイドン株式会社)／

ポルシェセンターみなとみらい・横浜青葉・湘南

(インプロブ株式会社)／マセラティ目黒・紀尾井町

(トライデントイタリア株式会社)／

マクラーレン麻布・横浜(ブルース株式会社)／

ベントレー横浜(グロブナー株式会社)／

ブガッティ東京(ムーヴ株式会社)／

Pagani of Tokyo(ムーヴ株式会社)









●グループ概要

【SKY GROUPについて】

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、

アフターメンテナンスを展開。また、SKY RACINGとして

国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： https://www.sky-g.org/