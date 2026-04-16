SKY GROUP、富士スピードウェイにてMt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026
SKY GROUP(本社：東京都港区、代表：笠井 成人)は、2026年4月11日(土)、富士スピードウェイ(静岡県)にて開催された『Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026(富士山花火 vs スピードウェイ 2026)』において、グループ合同による特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を開催しました。
当日は、SKY GROUP各ブランドのオーナー総勢274名、121台の車両が集結。
富士スピードウェイを舞台に、走行・展示・花火鑑賞を融合させた、SKY GROUPならではの一日限りの特別な体験を提供しました。
THE SKY GROUP DAY 集合写真
●ハイパーカーを含む、世界最高峰クラスの特別車両が集結
本イベントでは、以下のような世界最高峰クラスの特別車両が参加しました。
■Bugatti
・Bugatti Chiron Sport
・Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel(世界限定20台生産)
・Bugatti Veyron
※『Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel』の正式表記は、Legendesの「Le」の“e”の上に「'」(アキュートアクセント)
■Pagani
・Pagani Utopia(世界限定99台生産)
・Pagani Huayra
■Aston Martin
・Aston Martin Valkyrie Spider(世界限定85台生産)
・Aston Martin Valhalla(世界限定999台生産)
・Aston Martin V12 Speedster(世界限定88台生産)
■McLaren
・McLaren Senna(世界限定500台生産)
■Lamborghini
・Lamborghini SIAN FKP 37(世界限定63台生産)
・Lamborghini SIAN Roadster(世界限定19台生産)
※『Lamborghini SIAN FKP 37』『Lamborghini SIAN Roadster』の正式表記は“A”の上に「'」(アキュートアクセント)
これらの車両が同一イベント・同一空間に集い、実際にサーキットを走行・展示する機会は極めて稀な機会であり、全国規模でハイエンド輸入車事業を展開するSKY GROUPならではのプログラムとなりました。
●圧巻のパレードランとブランドの個性を体感する走行プログラム
日中は、参加ブランドおよび特別車両が一斉にコースインするパレードランを実施。富士スピードウェイのストレートを埋め尽くす壮観な光景は、来場者に強い印象を残しました。続くアクティブランでは、各ブランドの車両がスポーツ走行を実施。オーナーご自身がそのパフォーマンスを体感するとともに、観覧エリアからはエンジンサウンドや走行特性の違いを楽しめる、サーキットならではの体験価値を提供しました。
●花火とモータースポーツが融合する特別なフィナーレ
イベント後半は、約8,000発の花火が打ち上げられる花火プログラムへ。SKY GROUP専用のVIPラウンジおよび特別観覧エリアにて、ケータリングとともに花火を鑑賞いただき、日中の走行プログラムや展示で高まった体験価値をそのままに、落ち着いた時間をお過ごしいただきました。富士山を望む開放的なロケーションの中で、走行・展示・花火が一体となる、特別な一日を演出しました。
●開催を通じて―SKY GROUPが提供する「体験としての価値」
SKY GROUPは、輸入車16ブランドの正規ディーラー事業を全国で展開しています。
《THE SKY GROUP DAY》は、「所有する喜び」にとどまらず、ブランドを横断し、体験を共有する場を創出することを目的とした取り組みです。
今回、世界的に希少なハイパーカーや特別限定車を含む車両がこれだけの規模で集結したことは、SKY GROUPの信頼性、ネットワーク、そして長年にわたり築いてきたお客様との関係性の象徴であり、グループとしての存在価値を改めて示す機会となりました。
■開催概要(実績)
イベント名 ： THE SKY GROUP DAY - Mt. FUJI FIREWORKS vs
SPEEDWAY 2026
(日本語表記 ： THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs
スピードウェイ 2026)
日程 ： 2026年4月11日(土)
会場 ： 富士スピードウェイ
参加者数 ： 274名
参加車両数 ： 121台
花火打ち上げ数 ： 約8,000発
SKY GROUP参加ディーラー： ランボルギーニ麻布・横浜(ボロネーゼ株式会社)／
アストンマーティン東京(ゲイドン株式会社)／
ポルシェセンターみなとみらい・横浜青葉・湘南
(インプロブ株式会社)／マセラティ目黒・紀尾井町
(トライデントイタリア株式会社)／
マクラーレン麻布・横浜(ブルース株式会社)／
ベントレー横浜(グロブナー株式会社)／
ブガッティ東京(ムーヴ株式会社)／
Pagani of Tokyo(ムーヴ株式会社)
●グループ概要
【SKY GROUPについて】
代表 ： 笠井 成人
所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32
事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、
アフターメンテナンスを展開。また、SKY RACINGとして
国内モータースポーツにも参戦しています。
URL ： https://www.sky-g.org/