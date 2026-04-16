1896年の創業から130年の実績を持つ、事業の抜本的な再構築と自走化を支援する株式会社YRK and(本社：大阪市中央区 代表取締役社長：中許 将一 https://www.yrk.co.jp/ )は、2026年6月5日(金)、赤坂プリンス クラシックハウスにて、日本独自の承継文化である「婿経営」に光を当てた「第二回 日本婿経営者フォーラム」を開催することをお知らせいたします。今回は、エグゼクティブ層に支持を得る「Forbes JAPAN SALON」の協力を得て、さらにパワーアップした特別プログラムをお届けします。





▼WEBサイトはこちら

https://www.yrk.co.jp/20260605_mukokeiei-forum_in-tokyo/





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■ 開催の背景：なぜ今「婿経営者」なのか？

日本の経済を支える同族企業において、「婿養子」による事業承継は、血縁に縛られない「客観的な経営視点」と、家業を守り抜く「強い当事者意識」を併せ持つ、極めて合理的なシステムとして再評価されています。

日本のファミリービジネスの大きな特徴である婿養子について計量的な分析を行い、世界的にも注目を集めている、関西大学商学部教授の沈 政郁博士の研究によると、企業の稼ぐ力を示す指標であるROA(総資産利益率)は、婿養子経営が創業者経営に次いで優れており、同族経営や非同族経営よりも優れていることを明らかにしています。

昨年、京都・清水寺にて開催された第一回フォーラムでは、全国から志高い婿経営者が集結。「孤独になりがちな婿経営者同士、本音で語り合える唯一無二の場」「事業承継のプレッシャーを突破するヒントを得られた」と大きな反響を呼び、大盛況のうちに幕を閉じました。

第二回となる今回は、会場を東京・紀尾井町の歴史的建造物「赤坂プリンス クラシックハウス」へ移し、事業変革を成し遂げた婿経営者を特別ゲストとして招聘。よりグローバルかつ多角的な視点で、次世代の婿経営の在り方を模索します。





婿経営に挑む経営者同士、事業承継の実態を学び、経営者同士のネットワークを築くだけでなく、実際に成功を収めた婿経営者や、学術的視点から事業承継を研究する専門家が登壇し、貴重な知見を提供します





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■ 開催概要

イベント名 ：第二回 日本婿経営者フォーラム in 東京

日時 ：2026年6月5日(金) 15：00 ～ 21：00

※「婿の事業承継の日」一般社団法人日本記念日協会認定

会場 ：赤坂プリンス クラシックハウス(東京都千代田区紀尾井町1-2)

定員 ：65名

参加費 ：フォーラム/懇親会 30,000円(税込)

※新聞・テレビ・ラジオ等の報道関係者及び、

書籍・雑誌出版社の記者の方は、フォーラム参加費は無料です。

メディアパートナー：Forbes JAPAN SALON

後援 ：ファミリービジネス学会

主催 ：株式会社YRK and

参加対象 ：・現在婿経営者として会社経営をされている方

・将来婿経営者となる予定の方

・学術として「婿経営」に関心を持つ方

・婿経営者の妻

・婿を迎える経営者(義父)









■ 当日のタイムスケジュール

歴史とモダンが交差する空間で、密度の高い学びと婿経営者交流の時間を提供します。





プログラム

朝霧 重治 氏

藤吉 雅春 氏

沈 政郁 氏

中許 将一





■ 前回の実績：第一回「日本婿経営者フォーラム in 清水寺」

2025年6月、京都の象徴である清水寺の経堂(重要文化財)にて開催された第一回は、その神聖な雰囲気の中で義理の家業を一大決心をして継ぐため、まさに「清水の舞台から飛び降りる」決心をした男たちが一堂に集いました。





過去実施写真





【参加者の声】

● 「同じ境遇の経営者と出会い、孤独感が解消された。このコミュニティは日本の宝になる。」

● 「伝統を守るだけでなく、どうアップデートすべきか、具体的なマインドセットを学べた。」

● 百婿百様！いろんな方たちのストーリーを伺い知ることができました。大学教授のアカデミックな形で学びもあり、講師の方々には感謝です。





【前回(2025年)登壇実績】

● 江口 公浩 氏(株式会社美々卯 代表取締役社長)：

200年以上の歴史を持つ老舗の暖簾を守りつつ、時代の変化に対応する「婿経営」の実践知を共有。

● 曽根 秀一 氏(日本ファミリービジネス学会 会長 / 静岡文化芸術大学 教授)：

学術的知見から、日本の持続的成長における婿経営の優位性を解説。

● 沈 政郁 氏(関西大学 商学部 商学研究科 教授)：

アジアや世界の承継文化と比較した、日本独自の「婿養子制度」の戦略的価値を提言。





過去登壇者





＜お申し込み・お問い合わせ＞

申し込み締切： 2026年5月26日(火)12：00迄

申し込み方法： 以下の申し込みフォームにてお申し込みください。

URL ： https://www.yrk.co.jp/20260605_mukokeiei-forum_in-tokyo/









【フォーラム運営会社】

企業名： 株式会社YRK and

代表者： 代表取締役社長 中許 将一

所在地： ＜大阪＞〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目6番6号

＜東京＞〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング2階・3階

創業 ： 1896年1月

URL ： https://www.yrk.co.jp