株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、ミネラル豊富な死海の塩※2などを配合したバスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』を、2026年4月20日(月)より通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。





『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』は、体を温める効果で知られるホットゆずシナモンエキス※3とミネラル豊富な死海の塩※2を配合。しっかり体を温め発汗※1を促します。保湿成分セラミド3やスクワランも配合し、うるおいを守り、入浴後はしっとりすべすべの肌に。ラベンダー※4とプチグレン※5の天然精油の心地よい香りに包まれながら、疲れをときほぐしワンランク上のバスタイムをお過ごしください。





『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』 2,420円(税込)





『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』

2,420円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン

容量・価格： 500g(約15回分) 2,420円(税込)

商品特長 ：

◎体を温める成分を多く含むホットゆずシナモンエキス※3と、ミネラルが豊富で、

通常の海水の10倍以上の塩分濃度を示す“死海”の塩※2を配合。

◎体をしっかり温め、発汗※1を促すことで、肌のくすみや体のむくみもスッキリ。

◎種類・量ともに豊富なミネラルを含む死海の塩※2により、

ごわつく肌も柔らかくなめらかに。

◎保湿成分セラミド3やスクワランを配合し、入浴後はしっとりすべすべの肌に。

◎天然精油のラベンダー※4＆プチグレン※5配合。

◎溶かすと乳白色に変わります。

使用方法 ： 浴槽のお湯(約200L)にキャップ1/2杯を入れ、

よくかきまぜて溶かしてから入浴してください。

※なくなり次第、終了となります。





『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』粒





※1 温浴効果による

※2 海塩：保湿成分

※3 ユズ果実エキス、ケイヒ油：皮膚コンディショニング成分

※4 ラベンダー油

※5 ビターオレンジ葉／枝油









～爽やかなラベンダーの香りで全身すっきり～

ダブル使いでさらにリフレッシュ！キメ細かな泡でやさしく洗い上げるボディシャンプ―

天然由来の石けん素地に保湿成分スクワランを配合。泡切れのいいキメ細やかな泡で、ベタつきがちな肌をやさしく洗い上げます。ふんわり広がる爽やかなラベンダーの香りで気分もすっきりリフレッシュ！





『ラベンダーボディシャンプー』《定番品》 1,320円(税込)





『ラベンダーボディシャンプー』 200mL 《定番品》 1,320円(税込)









＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/