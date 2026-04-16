株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２６年５月１日（金）～６月３０日（火）の期間「Violet Flower Afternoon Tea」を開催いたします。

初夏の陽光に美しく映える「紫」をテーマに、可憐な花々を添えた「ブルーベリーのムース」や「ブルーベリーのクロワッサンサンド」などのスイーツメニューに加え、クレープ生地に卵を包みベーコンを添えた「クレープパルマンティエ ベーコン添え」をウェルカムプレートとしてご用意いたします。そのほかにも「筍のチーズ焼き」などセイボリーが揃う優雅なティータイムを、ぜひお楽しみください。

■Violet Flower Afternoon Tea開催概要

クレープパルマンティエ ベーコン添え">

（1）開催期間 ２０２６年５月１日（金）～６月３０日（火） （2）開催時間 １５：００～１７：００（ＬＯ １６：３０） （3）料金（税込） ３，８５０円

（4）メニュー ＜ウェルカムプレート＞ クレープパルマンティエ ベーコン添え ＜アフタヌーンティー メニュー＞ 青いジュレと杏仁豆腐／ブルーベリーのムース／ハスカップのマカロン／パウンドケーキ 紅芋のバームクーヘン／紫芋のフィナンシェ／ブルーベリーのクロワッサンサンド 鰆と若布のマリネ／筍のチーズ焼き／わかさぎのカルピオーネ 鴨スモークと林檎のインサラータ／牛肉とブロッコリーのカルボナーデ ドリンクはフリードリンクにて、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種をご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」 所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８ アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐ お問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００） ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/2nwW3KMkqO9EH9izjyM9.pdf