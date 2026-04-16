兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」を5月9日（土）より開催いたします。 イベント情報第2弾では、昨年ご好評をいただいた「和傘イルミネーション」がさらに進化して登場。色鮮やかな和傘が並ぶ幻想的な空間に、新たに“鏡”の演出を導入いたしました。鏡越しに広がる忍の世界が奥行きを生み出し、まるで無限に続くかのような光景を創り出します。雨粒きらめく忍里で、現実と反射が交差する幻想空間でここだけしか撮影できない写真や動画をお楽しみいただけます。 思わず写真に収めたくなる、没入感あふれる五月雨の景色をぜひご体感ください。

■雨の日彩る 和傘イルミネーション 概要

実施期間： 2026年5月9日（土）～7月12日（日） 営業時間： 10:00～20:00 料金： 無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります。 内容： 昨年ご好評をいただいた“和傘イルミネーション”が今年はさらに進化。 色鮮やかな和傘の幻想空間に鏡演出を加え、反射が生み出す奥行きと無限に広がる景色を創出します。思わず写真に収めたくなる、雨と光が織りなす特別な五月雨の忍里をお楽しみください。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ