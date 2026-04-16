アパレルブランド「MILKBOY」を展開する株式会社ミルク(東京都渋谷区、代表取締役：安田 シンゴ)は、架空のランドリーショップをテーマにした2026年サマーコレクション「MILKBOY LAUNDRY SERVICE」を発表いたします。





MILKBOY LAUNDRY SERVICE





■架空のクリーニングショップ“MILKBOY LAUNDRY SERVICE”

本コレクションは、“街のクリーニング店”をコンセプトに、ランドリータグやユニフォームのディテールを取り入れた遊び心あふれるシリーズ。





左) Tシャツ 9,680円、ショートパンツ 18,700円、キャップ 9,900円、ソックス 5,280円 ／ 右) シャツ 15,400円、Tシャツ 7,700円、キャップ 9,900円 (全て税込)





Tシャツやシャツ、パンツのアパレルを中心に、エプロンやBAGなどの小物まで、夏に向けた軽やかなアイテムを多数展開します。





左) Tシャツ 8,250円、キャップ 9,900円、バッグ 22,550円 ／ 右) Tシャツ7,700円、エプロン 11,000円、チャーム 19,800円 (全て税込)





■MILKBOY原宿店にてポップアップショップをオープン

コレクションの世界観を体感できる場として、2026年4月25日(土)よりMILKBOY原宿店にて、架空のクリーニングショップをイメージしたポップアップショップをオープン。





左) フードシャツ 33,550円、Tシャツ 8,250円 ／ 右) Tシャツ 10,450円、パンツ 30,140円 (全て税込)





店内には、ハンガーやランドリーバッグなど、クリーニング店を思わせるディスプレイを展開。

まるで“服を預けに来たかのような”空間で、全国に先駆けて、コレクションアイテムをMILKBOY原宿本店ポップアップショップにて先行販売いたします。





ポップアップ限定 ぬいぐるみチャーム 11,550円 (税込)





また、ポップアップショップでは、本企画のために制作された、オリジナルぬいぐるみチャームなど、ポップアップ限定販売アイテムも登場。

さらに、期間中にコレクションアイテムを含む、税込20,000円以上お買い上げのお客様には、限定ノベルティをプレゼントいたします。





アイテム詳細や原宿本店ポップアップショップの情報等はSNSで随時お知らせいたします。

MILKBOY OFFICIAL X( @milkboyharajuku https://x.com/milkboyharajuku )、原宿本店 Instagram( @milkboyharajuku https://www.instagram.com/milkboyharajuku/ )もご覧ください。









■開催概要

イベント名：MILKBOY LAUNDRY SERVICE POP-UP SHOP

開催店舗 ：MILKBOY原宿本店

開催日時 ：2026年4月25日(土)～ 営業時間11:00～20:00

会場 ：MILKBOY原宿本店

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3 KY ビル 1F)





主催 ： 株式会社ミルク

公式サイト： https://milkboy.net/









■会社概要

商号 ： 株式会社ミルク

代表者 ： 代表取締役 安田 シンゴ

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3

設立 ： 1970年4月

事業内容： レディース・メンズのファッション衣料の

企画・製造および販売 MILK MILKBOY LAND

URL ： https://milk-web.net/about-milk/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ミルク

TEL：03-3407-9192

お問い合わせフォーム： https://milk-web.net/contact/