高速バス「WILLER EXPRESS」、2026年GW予約動向発表関東発着路線は前年同期比110%！万博後の「地方分散」と「後半全集中」が鮮明に

高速バス「WILLER EXPRESS」、2026年GW予約動向発表関東発着路線は前年同期比110%！万博後の「地方分散」と「後半全集中」が鮮明に