母の日フラワーギフト商戦に変化あり？ 昨昨年に引き続き、「アジサイ」が注目！母の日.meが　「母の日フラワーギフト人気ランキングTOP10」を発表

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母の日といえばカーネーションが定番とされてきましたが、近年、その構図に変化の兆しが見られています。今回のランキングでは、従来のカーネーションに加え、「アジサイ」を使用したフラワーギフトが複数ランクイン。定番以外の花を選ぶ動きが広がりつつあることが明らかになりました。

特に注目されるのは、アジサイが“カーネーションに代わる花”としてではなく、「新たな選択肢」として支持を集めている点です。

アジサイは開花期間が長く、ボリューム感のある華やかな見た目が特徴で、贈った後も長く楽しめることから、近年のギフトニーズである「実用性」や「満足感」との相性が高いと考えられます。

なぜ、母の日にアジサイが選ばれるのか

アジサイが選ばれる背景には、近年の母の日ギフトニーズの変化があります。

従来の母の日ギフトではカーネーションを中心とした“定番性”が重視されてきましたが、近年は「長く楽しめる」「手軽に飾れる」「見た目の満足感が高い」といった要素が重視される傾向が強まっています。また、カーネーション以外の花を選ぶことで、特別感や新鮮さを演出できる点も支持される理由のひとつといえます。

アジサイは、開花期間が比較的長く、ボリューム感のある華やかな見た目が特徴で、贈った後も長く楽しめる点が評価されています。さらに、初夏らしい季節感を持つ花であることから、「毎年同じではないものを贈りたい」というニーズにも応える存在です。

加えて、アジサイの花言葉には「家族団らん」「感謝」「思いやり」といった意味が込められており、

母の日の贈り物としても非常に相性の良い花とされています。小さな花が寄り添うように咲く姿は、家族の絆や温かさを象徴するとされ、日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトとしてふさわしい存在です。見た目の美しさだけでなく、その意味合いからも選ばれている花といえるでしょう。

今回のランキングでは、カーネーションに加え、多様なスタイルの花ギフトが上位にランクインしており、その中でもアジサイが注目を集めています。

こうした結果から、母の日ギフトは「定番から選ぶ時代」から、「用途や好みに応じて選ぶ時代」へと移行しつつあることがうかがえます。

この流れの中で、アジサイは新たな選択肢として広がりを見せており、今後さらに母の日ギフトの選択肢の一つとして定着していくことが期待されます。

今選ばれている 母の日フラワーギフト人気ランキングTOP10

1位 選べる品種 華やかなベゴニア：ハッピーガーデン

ベゴニアはハート型の可愛らしい花弁が特徴的なお花です。「親切」「幸福な日々」といった花言葉があるので母の日のプレゼントに選ばれる事が多いです。こちらの18種類から選べるベゴニアは、大きな花がたくさん咲いてボリューム抜群。今年の母の日は、これまでとは違う花ギフトを選択する動きにも注目が集まっています。

https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank1(https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank1)

2位 選べるプレミアムフラワー＋スイーツ 豪華ミックスカーネーション：おいもや

お芋スイーツ専門店「おいもや」から、毎年人気のフラワー＆スイーツセット、5号2色植えまたは7号3色・7色植えが選べる華やかなカーネーションに、さつまいも×苺のミニバウムクーヘン付きの「花＋スイーツ」ギフト。2026年は新色追加。

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3位 選べる24種 母の日に贈るアジサイなど：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

近年、母の日ギフトとして人気が高まっている紫陽花を、全18種類の豊富なバリエーションから選べる華やかなセット。花寄せ鉢やアレンジ、花束など多彩なスタイルを取り揃え、贈る相手の好みやシーンに合わせて選べるのが魅力です。幅広いニーズに応える充実のラインナップで、毎年高い人気を誇る母の日ギフトです。

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4位 母の日に贈る 2色植えあじさい：おいもや

今年はいつもと違う母の日ギフトに、華やかなあじさい。母の日シーズンから長くお花を楽しんでもらえるよう、春から夏にかけて咲くあじさいが近年人気を集めています。4種類から選べて、おいもやならではのスイーツセットも魅力。定番のカーネーションとはひと味違う、特別感のある母の日ギフトとしておすすめ。

https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank4(https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank4)

5位 プリザーブドフラワー＆上生菓子セット「旬麗（ときうらら）」：パーソナルギフト 風味絶佳.山陰

上品な箪笥箱に、プリザーブドフラワーと伝統の上生菓子を詰め合わせた和洋折衷の母の日ギフト。枯れない花の美しさと、見た目にも華やかな和菓子で、特別なひとときを演出します。見て楽しみ、味わって癒される、心に残る贈り物です。

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6位 母の日 プレゼント アジサイ チボリブルー ：フラワーネット 日本花キ流通

母の日ギフトとして人気の高い「あじさい チボリブルー」の5号鉢は、涼やかなブルーの花色が印象的で、お部屋を上品に彩る一鉢。ボリューム感のある華やかな見た目と、長く楽しめる開花期間が魅力。初めてでも安心して贈れる母の日にふさわしいフラワーギフトです。

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7位 選べる10種 母の日ギフト アレンジメント：FlowerKitchenJIYUGAOKA

母の日の定番であるカーネーションを中心に、アレンジメントや花束など多彩なスタイルから選べるフラワーギフト。華やかな見た目と贈りやすさを兼ね備え、幅広い年代のお母さんに喜ばれる人気の贈り物です。お部屋を明るく彩り、感謝の気持ちをしっかり伝えられます。

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8位 プリザーブドフラワー「シンデレラの靴」：プリザーブドフラワーIPFA

ガラスの靴にバラのプリザーブドフラワーをあしらった、シンデレラのように華やかな母の日ギフト。繊細で可愛らしいデザインは、お部屋に飾るだけで特別な雰囲気を演出します。母の日モデルのほか、全10種類と彫刻入りモデル6種から選べる豊富なラインナップも魅力。お母さんへ、感謝とときめきを届けるロマンティックな贈り物です。

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9位 西洋アジサイ 「カーリースパークル」 2色植え：ハッピーガーデン

花びらのウェーブやフリルが美しい、珍しい品種「カーリースパークル」のアジサイを2色植えで楽しめる母の日ギフト。アンティーク調の上品な色合いが特徴で、ひと鉢で華やかな存在感を放ちます。ボリューム感のある見た目と長く楽しめる花姿で、贈った後も特別な時間を演出。母の日カードとラッピング付きで、感謝の気持ちをしっかり届けられる贈り物です。

https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank9(https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank9)

10位 ワンランク上の花ギフト「洋蘭デンドロビューム」：森水木のラン屋さん

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店が贈る、ボリューム感あふれるデンドロビュームの母の日ギフト。花言葉は「思いやり」で、日頃の感謝をやさしく伝えられます。華やかなピンクの洋ランは存在感があり、お部屋を明るく彩る一鉢。選べるメッセージカードや丁寧なラッピング付きで、特別な贈り物として人気の高い母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank10(https://hahanohi.me/flowergift-ranking/#rank10)

母の日.meでは、こうした変化を捉えながら、今の時代に合ったギフト選びの情報発信を引き続き行ってまいります。

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/?）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 14,569件、成果報酬成約件数 241件

調査期間：2026年3月1日～4月9日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています

母の日.meについて

■母の日.me メディア概要

2026年の母の日は、5月10日（日）。

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

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