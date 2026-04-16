【ウブロ】紫が時を美しく彩るアメジストパープルの「ビッグ・バン ジョイフル」を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」

「ビッグ・バン ジョイフル」コレクションに新たな魅力が加わります。個性と自信によって結びついた、光り輝く色彩のコレクションです。「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」は、やわらかさの中に力強さを秘め、強さと直感を表現します。その名の通り、感じ、身につけ、分かち合う喜び。喜びを形にする、ウブロならではのアプローチです。気分を映し出し、マインドを形作り、バイオレットという色でその個性を表現するタイムピース。主張することなく微笑み、自然体で輝きを放ちます。心がふっと軽くなるような、さりげない高揚感をもたらします。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/time-looks-better-purple-hublot-presents-big-bang-joyful-amethyst-purple

バイオレットは振動のようなエネルギーを帯びた、可視光線の中で最も高い周波数をもつ色です。それは直感、意識、そして高められた強さを表し、情熱と理性、感情とコントロールのバランスを表現します。単なる色ではなく、ひとつのマインドセットでもあります。アメジストは明晰さと内なる調和を象徴する石です。時間と圧力によって形作られた静かな力を宿し、その穏やかさ佇まいの奥に豊かな深みを秘めています。

HUBLOT 「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」

貴石には、ラッキーカラーとして選ばれる場合であれ、誕生石として愛される場合であれ、人の心を動かす特別な力があります。「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」では、手作業でセットされたベゼルから、しなやかな同色のラバーストラップへと、色が美しく連なります。時計のベゼルに石をセットするには、品質、色、サイズが均一に揃った石を厳密に選び出し、それらをカット、研磨した上で、ひとつひとつ手作業で丁寧にセットする必要があります。

HUBLOT 「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」

36個のアメジストを配し、アイコニックなH型ビスをあしらったベゼルが、3針と日付表示を備えたシャイニーホワイトのダイアルを縁取ります。約40時間のパワーリザーブを誇る自動巻きムーブメント「HUB1120」を搭載し、ウブロが特許を持つ「ワンクリック」ストラップ交換システムを備えています。ワンクリックで簡単に付け替え可能な2本のストラップ、ひとつはジェムストーンのカラーに合わせたセンターインサートにホワイトのラインが入ったラバーストラップ、もうひとつはホワイトラバーストラップが付属します。

HUBLOT 「ビッグ・バン ジョイフル」

「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」をはじめ、「ビッグ・バン ジョイフル」コレクション（パープル、スカイブルー、アップルグリーン、ピンク、オレンジ）は、ウブロブティック、公式サイト hublot.com、および正規販売店 にて販売され、ウブロの「5+5年保証」により、保証が最大10年まで拡充されます。

HUBLOT 「ビッグ・バン ジョイフル スチール パープル」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-one-click-joyful-steel-purple-33-mm

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