出口夏希さんがVOCE6月号表紙に登場！「実は大の美容好き」と語る出口さんが、最近アップデートした美容法とは？

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株式会社講談社

〈増刊〉


〈Special Edition〉

〈Special Edition増刊〉

VOCE6月号の増刊、SpecialEdition 、SpecialEdition増刊の 表紙を飾るのは、俳優・モデルとしてますます活躍の場を広げる出口夏希さん。VOCEの夏の始まりを、爽やかな透明感あふれる２つのルックで彩ってくれました。


撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の早朝。ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系、よる９時より放送中）の撮影が連日続いていた出口さんでしたが、一切疲れた様子を見せず、穏やかな笑顔でスタジオ入り。ヘアメイクさんが施した小顔マッサージに「めっちゃむくみが取れた！みんなもやってみて！」と大興奮するなど、和気藹々としたムードで準備をスタート。しかし、いざ撮影が始まると表情が一変。息を呑むような美しさに、スタッフ一同は圧倒されたのでした。カメラマンもシャッターを押す手が止まらず、予定時間を少しオーバーしてしまいましたが、最後までいろんな表情を見せてくれた出口さんでした。インタビューでは美容や仕事、プライベートなことまでたっぷり語ってくれた出口さん。国内外で注目される俳優さんであるにもかかわらず、いつだって飾らず、素直な気持ちをお話ししてくれる出口さんの内面の美しさを、改めて感じました。



透明感あふれる出口さんが表紙を飾るVOCE6月号、ぜひチェックしてくださいね。



書籍情報



VOCE 2026年６月号



〈通常版〉表紙：宮舘涼太（Snow Man）
\900
【Amazon】https://amzn.to/3Q125P1

〈増刊〉表紙：出口夏希
\980
【Amazon】https://amzn.to/4mgYZCk

〈Special Edition〉表紙：出口夏希
\930
【Amazon】https://amzn.to/48sBCjB

〈Special Edition増刊〉表紙：出口夏希
\900
【Amazon】https://amzn.to/4miptmZ


発売日：2026年4／22（水） ※⾸都圏基準


発行元：株式会社講談社


※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。



付録情報





［通常版付録］

１.アルビオン


薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品>（27ml・約9回分）


２.ファンケル


マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）


［貼り込み付録］


・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包


・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包


［特別とじこみ付録］


宮舘涼太（Snow Man）


メロだて スペシャル ピンナップ


［増刊付録］

１．ヘア＆メイクアップアーティスト長井かおりさん厳選


＜ラクしてキレイが叶う「ヘアメイク視点で選んだ 長井印の名品スキンケアBOX」＞


１.クレ・ド・ポー ボーテ


ル・セラムII 4包


２.ONE BY KOSE


メラノショット P <医薬部外品>（9ml・約22回分）


３.キュレル


キュレル　潤浸保湿　乳液ケアメイク落とし <医薬部外品>（16ml・約3回分）


４.メディヒール


マデカッソシド ブレミッシュパッド 2包（各2枚入り）


５.THREE


バランシング クリア クレンジング オイル 1包


６.MAPEPE


マペペ スプリング ヘアゴム 2個


※MAPEPEのヘアゴムは2個セット3種のうち1種がランダムに入っており選ぶことはできません。種類の交換はできかねますのでご了承ください。


７.オルビス


オルビスユー ドット エッセンス ローション <医薬部外品> 1包


２．アルビオン


薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品> （27ml・約9回分）


［貼り込み付録］


・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包


・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包


［Special Edition付録］

ヘア&メイクアップアーティスト長井かおりさん監修 ＜新しい顔に出会える！ 長井印の5点セット＞


１.セザンヌ


ブレぴたライナー 10 なじみブラック


２.クラランス


ダブル セーラム ファンデーション L3N 1包


３.エリクシール


デーケアレボリューション トーンアップ ベビーピンク 1包


４.ジルスチュアート


イルミネイティングジェム セラムプライマー 01 Lavender gem 1包


４.SHIRORU


ブライトニング イン デイ <医薬部外品> 3包


［貼り込み付録］


ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包


※貼り込み付録「雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品>」は通常版・増刊のみとなります。


［Special Edition増刊付録］

１.Torriden


・バランスフル シカ クリーム（20ml・約40回分）


・バランスフル シカ セラム（10ml・約5回分）


・バランスフル シカ トナーパッド 3包（各2枚入り）


２.ファンケル


マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）


※貼り込み付録は、通常版・増刊・Special Editionのみとなります。