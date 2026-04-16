車のローン延滞を「生活SOS」として見守る新サービス

株式会社AOZORA COMPANYこの画像はイメージです

株式会社AOZORA COMPANYは、自社ローン利用者の生活インフラである車両を守るため、株式会社アイネックスが提供する遠隔制御デバイスの機能拡張を要請したことを発表いたします。本取り組みは、延滞を単なる信用リスクではなく「生活困難のシグナル」として捉え、事前検知と支援につなげる革新的なアプローチです。

同社はこれまで、金融アクセスに制約のある方々に対して、自社ローンを通じた車両提供を行い、就労や生活の基盤を支えてまいりました。特に地方や降雪地域においては、車は単なる移動手段ではなく「生活そのものを支えるインフラ」として機能しており、その重要性は年々高まっています。一方で、利用者の経済状況の変化は突発的に発生するケースも多く、従来の管理手法では事後対応に偏る傾向がありました。

■ 機能拡張要望

・デバイス取り外し検知

・管理体制の信頼性向上と不正行為の抑止

・バッテリー残量低下アラート

・突発的な車両停止を未然に防止し、通勤・通院など日常生活への影響を軽減

・エンジン停止時の車両移動検知

・盗難・不正利用の早期把握による利用者保護と資産保全

・当日移動履歴（軌跡）可視化

・状況把握の迅速化により、適切な対応判断を支援

本取り組みの社会的意義は、単なる債権管理の高度化にとどまりません。

延滞を「回収対象」ではなく、生活が不安定になっているサインとして捉えることで、早期対応・支援につなげる仕組みを構築し、利用者の生活維持、就労機会の継続、不測のトラブル回避を実現します。同社は今後も、「金融×モビリティ×テクノロジー」を軸に、社会的課題の解決と事業の持続性を両立する取り組みを推進してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/