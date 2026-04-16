VOCEレギュラーモデルの櫻坂46の田村保乃さん、日向坂46の金村美玖さんが、VOCE初共演で「ほのみく」コンビ爆誕！　胸キュンな夏顔を披露

株式会社講談社

VOCEレギュラーモデルとして活躍中の、櫻坂46田村保乃さんと日向坂46の金村美玖さんがVOCE６月号で初共演！ マストハブの夏コスメを使った巻頭メイク企画「ふたりの夏色、ふたりの夏顔」で、「ほのみく」コンビとして誌面を飾ってくれました。

撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村さんは、「保乃ちゃんとは挨拶をしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるのが楽しみです」と笑顔で語り、メイクをスタート。田村さんも、「美玖ちゃんとはきちんと話をしたことがないので緊張していますが、いい写真を撮れるように一緒にがんばりたいです」と意気込みを語ってくれました。

メイクが完成し、いざ撮影がスタートすると、初共演とは思えないほど息がぴったりの「ほのみく」。カメラマンの指示に合わせて次々とポーズを決めてくれるふたりに、「もう、これは萌えでしかない～！」とスタッフたちも大興奮。まるで双子のようにシンクロしたポージングは、第一線のアイドルグループで活躍するふたりの真骨頂。グループパフォーマンスのプロである「ほのみく」だからできる、スペシャルな写真を撮ることができました。

感動的なまでの化学反応を見せてくれた「ほのみく」が撮影を終えた後、それぞれにインタビューすると、「VOCEモデルの先輩である保乃ちゃんが緊張をほぐしながらリードしてくれて、初共演とは思えないほどリラックスしながら撮影ができました。保乃ちゃんが大らかに受けとめてくれたおかげで、ポージングもいろいろ挑戦できたのも楽しかったです。そして、何よりVOCE誌面で保乃ちゃんの活躍を見ていた立場だったので、隣に立ててすごくうれしかった！」と金村さん。一方の田村さんも「アイドルとしては後輩である私に、今まですれ違う瞬間などで笑顔を返してくれていたので、美玖ちゃんの優しさを感じていましたが、初共演の今日は想像を超える優しさで接してくれて。すぐに打ち解けることができたので、どのカットも全力で楽しみながらトライできました。また『ほのみく』で撮影したい！」と語り、ふたりとも「ほのみく」としての初タッグに大きな達成感を感じてくれた様子でした。

誌面では、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおりさんがメイクを指南。「体温を感じさせるようなチークやリップが可愛い夏メイク。絶対マネします！」と田村さんが語ると、「うんうん。火照ったようなチークが可愛かったし、初めて使う色もあって、夏メイクの可能性がぐっと広がりました」と金村さん。ひと足早く夏コスメを堪能してくれた「ほのみく」でした。

白いタンクップにデニムをまとった双子コーデも、同じトーンの夏コスメを使った双子メイクも、そして、密着度の高い「ほのみく」も、どれもがVOCEでしか見ることができないスペシャルなものとなっています。ぜひVOCE本誌で数々のビューティショットをご覧ください！

書籍情報

VOCE 2026年６月号

〈通常版〉表紙：宮舘涼太（Snow Man）\900【Amazon】https://amzn.to/3Q125P1〈増刊〉表紙：出口夏希\980【Amazon】https://amzn.to/4mgYZCk〈Special Edition〉表紙：出口夏希\930【Amazon】https://amzn.to/48sBCjB〈Special Edition増刊〉表紙：出口夏希\900【Amazon】https://amzn.to/4miptmZ

発売日：2026年4／22（水） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

［通常版付録］

１.アルビオン

薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品>（27ml・約9回分）

２.ファンケル

マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）

［貼り込み付録］

・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包

・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

［特別とじこみ付録］

宮舘涼太（Snow Man）

メロだて スペシャル ピンナップ

［増刊付録］

１．ヘア＆メイクアップアーティスト長井かおりさん厳選

＜ラクしてキレイが叶う「ヘアメイク視点で選んだ 長井印の名品スキンケアBOX」＞

１.クレ・ド・ポー ボーテ

ル・セラムII 4包

２.ONE BY KOSE

メラノショット P <医薬部外品>（9ml・約22回分）

３.キュレル

キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし <医薬部外品>（16ml・約3回分）

４.メディヒール

マデカッソシド ブレミッシュパッド 2包（各2枚入り）

５.THREE

バランシング クリア クレンジング オイル 1包

６.MAPEPE

マペペ スプリング ヘアゴム 2個

※MAPEPEのヘアゴムは2個セット3種のうち1種がランダムに入っており選ぶことはできません。種類の交換はできかねますのでご了承ください。

７.オルビス

オルビスユー ドット エッセンス ローション <医薬部外品> 1包

２．アルビオン

薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品> （27ml・約9回分）

［貼り込み付録］

・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包

・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

［Special Edition付録］

ヘア&メイクアップアーティスト長井かおりさん監修 ＜新しい顔に出会える！ 長井印の5点セット＞

１.セザンヌ

ブレぴたライナー 10 なじみブラック

２.クラランス

ダブル セーラム ファンデーション L3N 1包

３.エリクシール

デーケアレボリューション トーンアップ ベビーピンク 1包

４.ジルスチュアート

イルミネイティングジェム セラムプライマー 01 Lavender gem 1包

４.SHIRORU

ブライトニング イン デイ <医薬部外品> 3包

［貼り込み付録］

ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

※貼り込み付録「雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品>」は通常版・増刊のみとなります。

［Special Edition増刊付録］

１.Torriden

・バランスフル シカ クリーム（20ml・約40回分）

・バランスフル シカ セラム（10ml・約5回分）

・バランスフル シカ トナーパッド 3包（各2枚入り）

２.ファンケル

マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）

※貼り込み付録は、通常版・増刊・Special Editionのみとなります。