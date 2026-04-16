増子敦貴、さまざまな表情を詰め込んだ初の日めくりカレンダー発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、２０２６年６月３０日（火）に『増子敦貴Daily Calendar』を発売いたします。

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優

現在全国ツアー中のダンス＆ボーカルグループ・GENICの一員としてのみならず、放送中のドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』、『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（共にテレ東）のレギュラー出演中で、俳優としても活躍中の増子敦貴が、自身初となる日めくりリングカレンダーを発売する。

今作は月ごとのカレンダーではなく、月を問わず使用できる、撮りおろしの美麗カット31枚で構成した、「日めくりカレンダー」で、日本国内のみならず、海外でも使用可能な仕様となっている。

本作は韓国・ソウル周辺と、日本での撮りおろし、カラフルでＰＯＰな衣装をまとったキュートなカットから、自然体の表情、さらに廃墟遊園地で撮影したソリッドなカットなど、毎日見ても飽きることのない様々なシーンでの多彩なカットを凝縮したアイテムとなっている。

◆増子敦貴コメント

「韓国で撮影した日めくりカレンダー。

写真選びが大変です…全部素敵な写真でして。皆さんの毎日を彩れる最強の写真を選び抜きます！

韓国と増子敦貴の化学反応をお楽しみに。

とにかくめちゃくちゃ良いです。早く届けたいです」

＜書誌データ＞

書名：増子敦貴 Daily Calendar

価格：３,３００円（10％税込み）

発売日：２０２６年６月３０日(火）予定

仕様：３１種のひめくりカレンダー／リングカレンダー仕様

発売・発行：株式会社KADOKAWA

※本書に関する記事をSNSなどに掲載いただける場合、下記クレジットを併せて掲載いただけますと幸いです。

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付きカレンダーも発売！

◆発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で増子敦貴本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

【お渡し会】

■イベント実施日

2026年 6月20日（土）オンライントークイベント（※国内外から参加可能）

7月 5日（日） HMVエソラ池袋（東京）

7月19日（日）TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）

■特典内容

・6月20日（日）オンラインイベント

2冊券＝30秒トーク＋通常版２部＋生写真1枚

4冊券＝60秒トーク＋サイン入りカレンダー1部＋通常版３部＋A3ポスター＋生写真1枚

・7月5日（日）・19日（日）お渡し会

1冊券＝本人からお渡し

3冊券＝サイン入り1冊＋通常版2冊＋２SHOTスマホ撮影1回＋

ランダムDailyラッキーカード1枚（３種）

5冊券＝サイン入り1冊＋通常版４冊＋ひとこと動画撮影＋

ランダムDailyラッキーカード3枚セット＋増子セレクトミニフォトブック

(C)KADOKAWA/撮影：熊木優(C)KADOKAWA/撮影：熊木優(C)KADOKAWA/撮影：熊木優(C)KADOKAWA/撮影：熊木優