田中みな実さんと考える、大人の“透明感ベースメイク”の最適解とは？VOCE６月号は4／22（水）発売！

株式会社講談社

透明感のある美肌の持ち主、田中みな実さん。今回は、大人のためのベストなベースメイク最新版を一緒に研究しました！ いつも自然光で自分のお肌を見てメイクするという田中さんは、だんだんとくすみや肌の質感が気になってきた（まったく見えませんが！）とのこと。塗るものを増やすと厚塗り感が出るし、素肌感を出すと物足りなかったりと、「大人のベースメイクは難しい！」という悩みは田中さんも一緒だそう。そんな大人の悩みを解決しつつ、透明感のある仕上がりを目指すベースメイクを２パターンご紹介いたします。

さらに、田中みな実さんが最近ハマっている愛用品を現場に持ちこみ＆メイクテクを公開した「田中みな実的、最近のハマりごと」 こちらも読み応え抜群ですので、ぜひチェックしてください！

書籍情報

VOCE 2026年６月号

〈通常版〉表紙：宮舘涼太（Snow Man）\900【Amazon】https://amzn.to/3Q125P1〈増刊〉表紙：出口夏希\980【Amazon】https://amzn.to/4mgYZCk〈Special Edition〉表紙：出口夏希\930【Amazon】https://amzn.to/48sBCjB〈Special Edition増刊〉表紙：出口夏希\900【Amazon】https://amzn.to/4miptmZ

発売日：2026年4／22（水） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

［通常版付録］

１.アルビオン

薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品>（27ml・約9回分）

２.ファンケル

マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）

［貼り込み付録］

・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包

・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

［特別とじこみ付録］

宮舘涼太（Snow Man）

メロだて スペシャル ピンナップ

［増刊付録］

１．ヘア＆メイクアップアーティスト長井かおりさん厳選

＜ラクしてキレイが叶う「ヘアメイク視点で選んだ 長井印の名品スキンケアBOX」＞

１.クレ・ド・ポー ボーテ

ル・セラムII 4包

２.ONE BY KOSE

メラノショット P <医薬部外品>（9ml・約22回分）

３.キュレル

キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし <医薬部外品>（16ml・約3回分）

４.メディヒール

マデカッソシド ブレミッシュパッド 2包（各2枚入り）

５.THREE

バランシング クリア クレンジング オイル 1包

６.MAPEPE

マペペ スプリング ヘアゴム 2個

※MAPEPEのヘアゴムは2個セット3種のうち1種がランダムに入っており選ぶことはできません。種類の交換はできかねますのでご了承ください。

７.オルビス

オルビスユー ドット エッセンス ローション <医薬部外品> 1包

２．アルビオン

薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品> （27ml・約9回分）

［貼り込み付録］

・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包

・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

［Special Edition付録］

ヘア&メイクアップアーティスト長井かおりさん監修 ＜新しい顔に出会える！ 長井印の5点セット＞

１.セザンヌ

ブレぴたライナー 10 なじみブラック

２.クラランス

ダブル セーラム ファンデーション L3N 1包

３.エリクシール

デーケアレボリューション トーンアップ ベビーピンク 1包

４.ジルスチュアート

イルミネイティングジェム セラムプライマー 01 Lavender gem 1包

４.SHIRORU

ブライトニング イン デイ <医薬部外品> 3包

［貼り込み付録］

ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包

※貼り込み付録「雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品>」は通常版・増刊のみとなります。

［Special Edition増刊付録］

１.Torriden

・バランスフル シカ クリーム（20ml・約40回分）

・バランスフル シカ セラム（10ml・約5回分）

・バランスフル シカ トナーパッド 3包（各2枚入り）

２.ファンケル

マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）

※貼り込み付録は、通常版・増刊・Special Editionのみとなります。