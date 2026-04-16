田中みな実さんと考える、大人の“透明感ベースメイク”の最適解とは？VOCE６月号は4／22（水）発売！
透明感のある美肌の持ち主、田中みな実さん。今回は、大人のためのベストなベースメイク最新版を一緒に研究しました！ いつも自然光で自分のお肌を見てメイクするという田中さんは、だんだんとくすみや肌の質感が気になってきた（まったく見えませんが！）とのこと。塗るものを増やすと厚塗り感が出るし、素肌感を出すと物足りなかったりと、「大人のベースメイクは難しい！」という悩みは田中さんも一緒だそう。そんな大人の悩みを解決しつつ、透明感のある仕上がりを目指すベースメイクを２パターンご紹介いたします。
さらに、田中みな実さんが最近ハマっている愛用品を現場に持ちこみ＆メイクテクを公開した「田中みな実的、最近のハマりごと」 こちらも読み応え抜群ですので、ぜひチェックしてください！
書籍情報
VOCE 2026年６月号
〈通常版〉表紙：宮舘涼太（Snow Man）
\900
【Amazon】https://amzn.to/3Q125P1
〈増刊〉表紙：出口夏希
\980
【Amazon】https://amzn.to/4mgYZCk
〈Special Edition〉表紙：出口夏希
\930
【Amazon】https://amzn.to/48sBCjB
〈Special Edition増刊〉表紙：出口夏希
\900
【Amazon】https://amzn.to/4miptmZ
発売日：2026年4／22（水） ※⾸都圏基準
発行元：株式会社講談社
※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。
付録情報
［通常版付録］
１.アルビオン
薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品>（27ml・約9回分）
２.ファンケル
マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）
［貼り込み付録］
・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包
・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包
［特別とじこみ付録］
宮舘涼太（Snow Man）
メロだて スペシャル ピンナップ
［増刊付録］
１．ヘア＆メイクアップアーティスト長井かおりさん厳選
＜ラクしてキレイが叶う「ヘアメイク視点で選んだ 長井印の名品スキンケアBOX」＞
１.クレ・ド・ポー ボーテ
ル・セラムII 4包
２.ONE BY KOSE
メラノショット P <医薬部外品>（9ml・約22回分）
３.キュレル
キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし <医薬部外品>（16ml・約3回分）
４.メディヒール
マデカッソシド ブレミッシュパッド 2包（各2枚入り）
５.THREE
バランシング クリア クレンジング オイル 1包
６.MAPEPE
マペペ スプリング ヘアゴム 2個
※MAPEPEのヘアゴムは2個セット3種のうち1種がランダムに入っており選ぶことはできません。種類の交換はできかねますのでご了承ください。
７.オルビス
オルビスユー ドット エッセンス ローション <医薬部外品> 1包
２．アルビオン
薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N <医薬部外品> （27ml・約9回分）
［貼り込み付録］
・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品> 2包
・ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包
［Special Edition付録］
ヘア&メイクアップアーティスト長井かおりさん監修 ＜新しい顔に出会える！ 長井印の5点セット＞
１.セザンヌ
ブレぴたライナー 10 なじみブラック
２.クラランス
ダブル セーラム ファンデーション L3N 1包
３.エリクシール
デーケアレボリューション トーンアップ ベビーピンク 1包
４.ジルスチュアート
イルミネイティングジェム セラムプライマー 01 Lavender gem 1包
４.SHIRORU
ブライトニング イン デイ <医薬部外品> 3包
［貼り込み付録］
ランコム ジェニフィック アルティメ セラム 3包
※貼り込み付録「雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス <医薬部外品>」は通常版・増刊のみとなります。
［Special Edition増刊付録］
１.Torriden
・バランスフル シカ クリーム（20ml・約40回分）
・バランスフル シカ セラム（10ml・約5回分）
・バランスフル シカ トナーパッド 3包（各2枚入り）
２.ファンケル
マイルドクレンジング オイル（20ml・約10回分）
※貼り込み付録は、通常版・増刊・Special Editionのみとなります。