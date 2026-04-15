【ピラティス経営者必見】「Billy′s care」がピラティス業界へ参入。「微弱電流×ピラティス」で事前の筋膜リリースを行い、レッスンの質と効果を最大化するプログラムを提供開始！

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、医師が開発したウェアラブル・ウェルネスシステム「Billy's care（ビリーズケア）」を活用し、全国のピラティススタジオ（マシン・マット）およびインストラクターに向けたプログラムの提供を開始いたします。 ピラティスの効果を最大限に引き出すためには、柔軟な筋肉と関節の可動域が不可欠です。「Billy's care」の微弱電流テクノロジーをレッスン前のウォームアップやコンディショニングに導入することで、強張った筋肉や筋膜を短時間でリリース。マシンやマットを汚さない「水だけ」のクリーンな施術で、スタジオの新たな高付加価値メニューを創出します。

■ 背景：ピラティスブームの裏にある「体が硬くて動けない」という課題

近年、姿勢改善やボディメイクを目的としたマシンピラティス・マットピラティスが大きなブームとなっています。しかし、スタジオの現場では「デスクワーク等で全身がガチガチに固まっており、正しいフォームが取れない」「ターゲットとなる筋肉（インナーマッスル）に効かせられない」という初心者のクライアントが多く、インストラクターが事前のストレッチや手技でのリリースに多くの時間を割かざるを得ないという課題がありました。

[企業名]は、この「レッスン前のコンディション不足」を解決し、ピラティス本来のメソッドを100%体感していただくために、微弱電流を用いた全く新しいコンディショニングアプローチをピラティス業界へ提案します。

■ ピラティススタジオにおける「Billy's care」の3つの導入メリット

1. 【レッスンの質を劇的に向上】微弱電流による瞬時の可動域拡大

特殊なグローブ「BillyHands」を装着したインストラクターがクライアントに触れるだけで、電気の神経反射を利用して深部の筋肉や癒着した筋膜にアプローチします。無理なストレッチや強い指圧を行うことなく、巻き肩の解消や胸椎・股関節の可動域を短時間で拡大。体が整った状態でレッスンに入ることで、ピラティスの効果（インナーマッスルの活性化など）をクライアントが実感しやすくなります。

2. 【マシンやマットを汚さない】「水だけ」で完結するクリーンな施術

一般的な美容・リラクゼーション機器に必須の「専用ジェル」や「マッサージオイル」は一切使用しません。グローブに水を含ませるだけで通電するため、高価なピラティスリフォーマー（マシン）やマット、クライアントのウェアを汚す心配がありません。拭き取りの手間もなく、レッスン前後のシームレスな導入が可能です。

3. 【強力な差別化と収益性】省スペース設計で高単価オプションを実現

デバイス本体は「40mm×100mm×80mm」と非常にコンパクトで、スタジオ内のスペースを圧迫しません。「レッスン前の10分間リカバリー＆リリース」といった高単価なオプションメニューを容易に設定でき、スタジオの客単価アップに直結します。また、医師監修のテクノロジーであることは、他スタジオとの強力な差別化要因となります。

■ 現場での具体的な活用シーン

【プライベートレッスン（マシンピラティス）】 レッスンの冒頭10分間に「Billy's care」を使用。リフォーマー上で仰向けになったクライアントの首・肩甲骨周りや股関節をリリースし、動きの左右差や緊張を取り除いてからエクササイズに移行します。

【グループレッスン前後のケアメニュー】 レッスンの前後枠を活用し、インストラクターが個別のボディケアを提供。運動後のクールダウンや筋肉痛の予防（リカバリー）としても高い効果を発揮し、顧客満足度とリピート率を向上させます。

■ 利用料金

■ 今後の展望

全国のピラティススタジオ、ヨガスタジオ、パーソナルトレーニングジムへの導入を推進するとともに、運動指導者（インストラクター）向けの専用技術研修を定期開催いたします。「整えてから動かす」という新たなスタンダードを確立し、より多くの方の健康的な身体づくりをサポートしてまいります。

無料体験・お問い合わせはこちら :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html