100段階風量×TEC冷却プレート搭載「マルチクリップファン」通常販売開始

株式会社優良國際

株式会社優良國際（本社：福岡県）は、ペルチェ式冷却プレートと100段階の風力調整を搭載した次世代型「Lafuture マルチクリップファン」の通常販売を、2026年4月14日より公式オンラインショップ等にて順次開始いたしました。

気象庁が発表した最新のエルニーニョ予報（※1）により今夏の異常高温への警戒が高まる中、本製品は「35℃を超えるような極限の環境下でも、確実な涼しさを届けること」を目的として開発されました。小型冷蔵庫にも使われる物理冷却技術（TEC冷却）を採用し、「熱風しか届かないほどの猛暑」でも肌を直接冷やすことが可能に。最大風速7.7m/sのパワフルな風と日傘への固定など5通りのスタイルで、酷暑下でも「ドライヤーのような熱風」を浴びることなく快適に過ごせる暑さ対策の決定版として、2,980円（税込）で本格展開いたします。

※1 出典：気象庁「エルニーニョ現象が発生する可能性が高まっています（2026年4月10日発表）」

https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/10a/elnino202604.html

リュックに固定してハンズフリー。バッグ紐にも装着可能。公式オンラインショップはこちら(https://lff.yuryo-kokusai.co.jp/view/item/000000000219?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260415)■ 開発背景：ハンディファンの「熱風問題」をテクノロジーで解決

近年の酷暑において、ハンディファンは夏の必需品となりました。しかし、気温が体温を超えるような猛暑日には「熱風をかき混ぜるだけで、逆に暑い」という声が多く聞かれます。

私たちは、小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ素子」によるTEC冷却技術と、屋外の暴風に匹敵するパワーを融合。ただ風を送るだけで終わらない、「冷気を生み出し、固定して使う」という、今の時代に求められる新しい涼み方を提案します。

本商品の5つのポイント

■ POINT1：日傘の内側を冷房空間に。360度回転「マルチクリップ」

最大2.5cmまで開くシリコン付クリップにより、日傘やカバンのストラップ、ベルトなどにブレることなく固定。上下180°・左右360°のダブル回転設計で、狙った場所にピンポイントで冷風を届けます。「手ぶら」で涼めるため、日傘ユーザーや子連れの外出に最適です。

左右360°回転する首。上下180°にも動く。日傘の角度にとらわれず、狙った場所にピンポイントで冷風を届けます。■ POINT2：熱風を冷風に変える。氷のような「TEC冷却プレート」

プレート部分に、小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ式」の冷却装置を搭載。スイッチを入れた瞬間、プレートが物理的に冷たくなります。送風と併用することで、35℃を超える猛暑日でも肌を直接冷やし、体感温度を劇的に下げることが可能です。

※冷却機能は、送風時にのみ使用可能です。冷却機能単体での使用はできません。

スイッチを入れた瞬間、氷のような冷たさに。TEC冷却技術が熱風を跳ね返し、肌を直接クールダウン。■ POINT3：レベル1から100まで。未知の「100段階風力調整」×「長時間駆動」

回転数7100rpmの強力モーターを採用し、最大風速7.7m/sのパワフルな風を実現。ボタンの長押しで100段階のシームレス調整が可能です。さらに、このパワーを支える3000mAhの大容量バッテリーを搭載。USB Type-C充電に対応し、通勤からイベントまで一日中（※）涼しさをキープします。

※稼働時間は使用環境により異なります。

回転数7100rpmの強力モーターによる『直進する風』が、首筋のTEC冷却プレートと相まって、一瞬で汗を引かせます。3000mAhの大容量バッテリー。■ POINT4：シーンを選ばない「究極の5WAYスタイル」

ライフスタイルに合わせて、以下の5タイプに自由に変形可能です。

- クリップ：日傘・衣服・バッグに固定してハンズフリー。- ハンディ：定番の持ち歩きスタイル。- スタンド：角度を微調整できる卓上ファン。- 首掛け：付属ストラップで身軽に。- 冷却：プレートを直接首筋に当てて瞬間クールダウン。日傘・衣服・カバン・ベルト等に取り付けられるクリップ。定番の持ち歩きスタイル。卓上に置いて使える。付属ストラップで完全ハンズフリー。冷却プレートを体に当てて冷却。■ POINT5：日常に溶け込む、洗練された「3色のニュアンスカラー」

ビジネスからプライベートまで馴染む、上質なカラーバリエーションを3色ご用意しました。

- サンドベージュ：肌馴染みが良く、日傘や洋服のトーンを選ばない上品なカラー。- ミントブリーズ：目にも涼やかな、清潔感あふれるトレンドのくすみカラー。- フロストグレー：ビジネスシーンでも使いやすい、スタイリッシュで落ち着いた印象。

自分のライフスタイルに合わせて選べるだけでなく、性別を問わないユニセックスな色合いは、これからの季節のギフトにも最適です。

商品詳細

サンドベージュミントブリーズフロストグレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/114998/table/18_1_9a5b4189f2280519da6bd076948aa309.jpg?v=202604161051 ]

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