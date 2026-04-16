ナノ・ユニバースより、calzanor別注サンダル2型を4月17日発売 - スエード＆レザーで展開

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、

2026年4月17日（金）に「calzanor」との別注アイテムを発売。

本モデルは、スペインの自社工場にてソールからアッパーまで一貫生産されているcalzanorのクラフトマンシップを体現した一足です。ジュート麻を丁寧に編み込んだソールを足型に合わせて形成し、アウトソールのラバーと熱着することで、優れた耐久性と軽さを両立しています。

さらに、ソールとアッパーは職人によるハンドステッチで縫い合わせられており、高いグリップ力と快適な履き心地を実現。軽やかで歩きやすく、デイリーユースに最適なサンダルに仕上げました。

今回の別注では、インソールに金箔で「NANO universe」のロゴを箔押ししたダブルネーム仕様を採用。特別感のあるデザインが魅力です。

素材違いで展開されるスエードとレザーの2タイプは、それぞれ異なる表情を持ち、幅広いスタイリングに対応します。

■左下・右上 calzanor/別注 レザー サンダル / エスパドリーユ \18,700(税込) ■右下・左上 calzanor/別注 スエード サンダル / エスパドリーユ \19,800(税込)

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

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