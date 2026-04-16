「生成AI実践会」運営者が自社のリアルなAI活用術を全公開！経営者コミュニティ「参謀」が5月12日(火)に勉強会を開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年5月12日（火）に、「生成AI活用の現在地 ～経営者コミュニティ「参謀」主催者が自社で実践する「現場で使える」AI活用術を全公開～」と題した勉強会を、参謀BAR浜松町（東京・浜松町）で開催します。本勉強会では、代表の新谷が「生成AI実践会」などの最前線で学んだ最新知見と、自社業務への具体的な落とし込み方を包み隠さず公開します。

開催の背景

生成AIの進化スピードはすさまじく、次々と新しいモデルや機能が発表され、できることが日単位で増え続けています。一方で、多くの経営者からは「導入してみたが活用できていない」「ツールが多すぎて選べない」「変化が早すぎてついていけない」という声が寄せられています。AIを使いこなす企業とそうでない企業の生産性の差は、もはや「ちょっとした違い」ではなく、経営の命運を分ける要因になりつつあります。こうした状況を踏まえ、理想論ではなく、代表・新谷自身が泥臭く試行錯誤してきたリアルな「現在地」を共有する勉強会を開催します。

セミナーの特徴・見どころ

・「生成AI実践会」の最前線で学んだ最新のAI活用知見を共有

・世の中に溢れる理想論ではなく、自社業務に実際に落とし込んだ「現場で使える」実践事例を紹介

・1,000社以上の経営支援経験と自らの事業経営の両面から語る、経営者目線のAI活用術

・勉強会後の懇親会で、参加者同士の交流も可能

開催概要

日時：2026年5月12日（火）19:00～22:00

タイムスケジュール：

18:00～ 受付開始

19:00～20:00 勉強会

20:00～22:00 懇親会

会場：参謀BAR 浜松町（東京都港区海岸1丁目2-3 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内）

地図URL：https://maps.app.goo.gl/UuP7Xn4nEwMVptFp7

参加費：勉強会は無料（懇親会に参加の場合は飲食代実費6,000円前後）

対象：経営者・事業責任者（「参謀」会員限定。お一人様1回限り体験参加も可能）

お申し込みはこちら：https://luma.com/wqn0cs5l(https://luma.com/wqn0cs5l?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

新谷 健司（あらや けんじ）

株式会社経営参謀 代表取締役

経営者コミュニティ「参謀」主宰

システムエンジニアとしてキャリアをスタート後、デロイト トーマツ グループにて10年間、1,000社以上の経営支援に従事。2015年に株式会社経営参謀を設立し、これまでに中小・スタートアップ経営者向けの勉強会を500回以上主催。コンサルティングにとどまらず、2020年にはお茶メーカー「株式会社クラフトティー」を創業し、自らも一人の経営者として実業の課題解決に奔走。2026年2月には、自身のIT知見と経営者としてのリアルな経験をもとに、プリマベーラ社と共同で「生成AI実践会」を発足。「机上の空論ではない、現場で使えるAI活用法」を広く伝えている。

経営者コミュニティ「参謀」について

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。元デロイト トーマツ グループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

「参謀」の3つの特徴- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

詳細は経営者コミュニティ「参謀」の公式サイト（https://www.ksanbou.co.jp/）をご確認ください。

※経営者コミュニティ「参謀」は、株式会社経営参謀と白潟総合研究所株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 石川哲也）が共同で運営しています

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/