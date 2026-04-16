助太刀、和歌山県和歌山市に本店を置くきのくに信用金庫との業務提携を開始。地域建設業における人手不足の課題解決に向けて連携

株式会社 助太刀

国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、きのくに信用金庫（本店所在地：和歌山県和歌山市）と業務提携し、きのくに信用金庫と取引のある建設業のお客さまに対し、当社の建設業向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」および建設業特化型の採用サービス「助太刀社員」を提供し、人手不足解消に貢献することを目指します。

■概要

建設業界では、恒常的な人手不足が深刻な課題となっており、特に中小の工事会社・工務店にとって協力会社の手配や社員として職人を採用することが大変難しくなっています。それに対し、当社は22万超の事業者が登録する工事会社・工務店向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」※1、および建設業特化の求人サービス「助太刀社員」※2を通じて、多くの協力会社や腕の良い職人とのつながりを提供しております。

この度、当社はきのくに信用金庫と、当社が提供する各種サービスをきのくに信用金庫の取引先工事会社に紹介することを目的とする業務提携契約を締結いたしました。

きのくに信用金庫では多くの建設関連事業者を顧客として有しており、この度の業務提携において、同金庫の取引先工事会社に「助太刀」および「助太刀社員」を紹介することにより、和歌山県を中心とした地域建設業の人手不足解消と地域経済の発展に貢献してまいります。

※1「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」について：https://suke-dachi.jp/sukedachibusiness/

※2「助太刀社員」について：https://suke-dachi.jp/shain/

■今後について

今後も積極的に工事会社と取引を行うあらゆる機関との事業提携を進めていき、全国の工事会社の人手不足問題の改善を目指します。当社と提携し、お取引先など工事会社の事業支援にご関心のある方は以下お問い合わせ先までご連絡いただければ幸いです。

提携に関するお問い合わせ先：offline@suke-dachi.jp

助太刀パートナープログラム：https://suke-dachi.jp/partner/

■きのくに信用金庫について

きのくに信用金庫は、「地域やお客さまと新たな地域の価値や未来を共に創り上げる」という基本ビジョンのもと、地元の中小企業や地域住民の皆様の事業と生活を支える協同組織金融機関です。会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念とし、資金の地域還元にとどまらず、販路開拓などの本業支援や、後継者不足に悩む事業者への事業承継支援に積極的に取り組み、顔が見える身近な存在として、地域と共に持続的な発展を目指しています。

＜信用金庫概要＞

名称：きのくに信用金庫

代表者：理事長 田谷 節朗

所在地：和歌山県和歌山市本町二丁目38番地

設立：1911年（明治44年）8月23日

事業内容：信用金庫法に基づく金融業務全般

URL：https://www.kinokuni-shinkin.jp/

■株式会社助太刀について

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営しています。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会えるサービスの提供に尽力しています。

また、アプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトが送付できる「助太刀社員」や、現場を休まずオンデマンドで特別教育が受講できる「助太刀学院」など、人材確保・育成を支援する各種サービスを展開しています。

取引先探し・採用・教育と、建設業界の人材課題を幅広くサポートし、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けサービスの拡充を続けてまいります。

「助太刀」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/

「助太刀社員」サービスサイト：https://shain.suke-dachi.jp/

「助太刀学院」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/gakuin/

＜会社概要＞

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長 兼CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6丁目18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作及び運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 助太刀

広報担当 長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp