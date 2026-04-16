石川芳美　初の出版本「フランス流自分に素直に生きる方法」が宝島社より４月２２日発売開始

「フランス流自分に素直に生きる方法」

株式会社メゾン・ランドゥメンヌ・ジャポン「フランス流 自分に素直に生きる方法」表紙

石川芳美は人生をどうやって構築してきたか？苦悩をどうやって乗り越えてきたのか？

キャリアを積んできた女性として経験した数々のエピソードを５章にわたって深掘りしています。

本編目次 より第一章 広島で育った日本人の私がフランスで経営者になるまで より抜粋

人生のどん底からの復活

誰だって経験する人生のどん底、石川芳美もまた深い谷を経験した一人です。彼女がどうやってそこから這い上がり、フランスでブーランジェリー（ベーカリー）のオーナーになったのか？苦悩と出会い、そして運命に身を任せた彼女の３０代から４０代を赤裸々に語っています。石川芳美は「自分の経験が多くの悩める人々の小さな力になったら嬉しい」と語っています。日本とフランス両国の文化や人に触れながら切磋琢磨する時代は多くの人の共感を呼ぶでしょう。

石川芳美 オシャレの考え方

第三章 ファッションは新しいものを集めることより古いもの・使えるものを大切に より抜粋

「ファッションは新しいものを集めるより、古いもの、使えるものを大切に」を考え方の底辺に、エシカルでかつ、オシャレに見える着こなしを紹介。四季を通じて１週間コーディネート２８パターンを自身が日常着用している洋服で紹介しています。石川芳美が好んで買っているのはヴィンテージや、「二中古品」という意味のセカンドハンド。誰かの持ち物であった洋服や小物が時間を経て自分の元にやってくる、そんな出会いが大好きだと語ります。また、ファッションから派生する環境へのネガティブインパクトを少しでも減らしたい、そんな思いが彼女を古着の世界に導いたのです。

同世代、または若い世代の女性にも石川芳美のフィロソフィーが届くことでしょう。

パリ市内で撮影されたシーンにも注目必須。

第五章 １０のキーワードでひもとくハツラツとした素敵な年齢の重ね方 より抜粋

チャンスが来たら乗ってみる ダメだと思ったら降りればいい

石川芳美が日頃からよく口にする言葉です。誰しもチャンスが来たと思っても自信が無い、タイミングが合わないなど言い訳を作ってチャレンジすることを諦めてしまう。チャンスを諦めてしまう多くの若者を見て、「チャンスという電車があなたの前を通ったなら、一度乗ってみよう。うまくいけばそのまま乗っていればいい、でももしダメなら途中で降りればいい。それだけ」と語ります。石川芳美が伝えたいのは、諦めることは失敗ではなく経験であり、前に進むための大事な一歩であること。まずはチャレンジしてみよう。というメッセージです。

アーティストとして

石川のパリにある自宅のアトリエより

石川芳美の３０年のアーティスト人生を紐解きます。今ではパリと東京で個展を開くまでに。

どうしてアーティストになったのか？彼女がアートを通じて考えることなどを本著書でご紹介しています。また、本著書の挿絵は全て石川芳美のデッサン。こちらも見応えあり。

宝島社より発売開始！

「フランス流自分に素直に生きる方法」表紙「フランス流 自分に素直に生きる方法」 :https://tkj.jp/book/?cd=TD070135

2026年４月２２日に宝島社より全国の書店やオンラインにて発売開始

石川芳美 第2回アート即売展 出版記念トークイベントも開催

石川芳美のアートが見られるチャンス！

開催中には出版を記念したトークイベントも開催されます。

詳しくはこちらから

コレクションより 暖炉の前のキャロット石川芳美アート即売展Tokyo2026

Mes petits bonheurs ～私の小さな幸せ～

東京南青山にて開催日時は下記のとおり。

2026年5月19日(火)～26日(火)

11時～18時

※22日(金)のみ20時まで

※下記トークイベント中は一般の方は入場できません

《出版記念トークイベント》

5/22（金）13:00 ～ 14:00

5/24（日）2部制スケジュール

【第1回】10:00 ～ 11:00

【第2回】16:00 ～ 17:00

トークイベントへのお申込みはこちらから

場所 南青山 ギャラリー晴れ

東京都港区南青山３ー８-５

M385Bldg 302

ギャラリー晴れ :https://gallery-hare.com

石川芳美プロフィール

石川芳美石川芳美 Yoshimi Landemaine

1966年東京生まれ

2002年よりフランスパリ在住

起業家/シェフブーランジェール/アーティスト

子供時代からアートや音楽に親しみ、２５歳まではミュージシャンとして活躍。その後パンの世界に入る。20代後半で企業、その後様々な人生の岐路を経て2002年にフランスパリに移住。経営者であるフランス人の夫と共に2006年にブーランジェリー「メゾンランドゥメンヌ」を創業、100%ヴェジタリアンのブランド「ランド&モンキーズ」など複数のブランドを展開する。2026年現在約40店舗。

自身はベジタリアンでプラントベースの代替え卵、Yumgoのアジア展開も手がける。

技術講習会、講演会、トークショーや、「BAKE OFF JAPAN」などのメディア出演多数。

2026年秋 フランスで天然酵母の本出版予定

石川芳美オフィシャルサイト :https://www.yoshimi-landemaine.com