クラスター、「EDIX東京2026」に初出展。「メタバース×AI」で教育をアップデート！生徒の主体的学びを引き出す最先端ソリューションを体験

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、2026年5月13日（水）から15日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大の教育総合展「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展いたします 。

出展背景：教育現場の「わからない、活用できていない」を解決

いま教育の現場では、デジタル人材育成やDXの大切さは感じていても、「具体的に何から始めればいいの？」「実際の授業でどう使うのが正解？」と、一歩踏み出す難しさに直面している先生方が少なくありません。 そこで本出展では、「メタバース×AIで教育をアップデート」をテーマに、難しい理屈ではなく、明日からの授業に活かせる具体的なイメージや活用事例をお届けします。

先生方が「自分たちの授業でこう使える」という具体的なイメージを持ち、メタバースの教育活用に対する理解を深めていただくことを目的としています 。

主な展示内容とソリューション

今回の出展では、メタバースプラットフォーム「cluster」を活用した、メタバースならではの体験から実用的な学習体験まで、多角的な教育ソリューションを5つのカテゴリーで展開します。

1. 【VR体験】教育活用にも使われているclusterの人気ワールドをVR体験：メタバースの没入感に触れる

内容: 手持ちVRデバイスを使用し、作りこまれたワールドへ。視界がダイレクトに切り替わるメタバースならではの体験をご用意しております。

2. 【授業実演】バーチャルキャンパス：次世代の学習空間

内容: 実際に授業に活用いただいている授業空間をPCで展示いたします。

3. 【プログラミング教材】:プログラミング学習教材体験コーナー

内容: プログラミング教材のデモを実施いたします。授業に取り入れたらどんな風に活用できるかのご紹介をしながら、操作の簡単さなどもご説明いたします。

4. 【AI連携】AI教材：パーソナルAIが導く新しい学び

内容: パーソナルAIを作成し（※１）学習に効果的に用いるイメージ動画を公開します。※生徒自身がパーソナルAIを創ることができる教材です

5. 【導入事例】アフロッティ先生の授業活用事例：活用のリアリティ

内容: iPadを使用し、ワールドクラフト（※２）で作られた生徒の成果物や鳥取県青翔開智高校の「アフロッティ先生のワールド」を紹介します。

※１オリジナルAIで生徒の学びを促進！教材のご紹介

生徒が自らオリジナルAIの制作を行うメタバース教材をご用意しております。それにより生徒の自主的な学びを支援いたします。

※２プログラミング知識不要の「ワールドクラフト」

※「ワールドクラフト」＝デジタルのブロックを重ねて簡単にバーチャル空間を創ることができるサービス

コードを書かずに3D空間を制作できるため、探究学習を「調べ学習」で終わらせず、生徒主体の創造的なアウトプットへと進化させます。





注目コンテンツとブース内イベント

注目コンテンツ１. VR体験で「百聞は一見にしかず」

「教科書では伝わらない体験が、教室にいながら実現できる」

教育活用にも使われているclusterの人気ワールドをVRで体験。ゴーグルを持つだけの簡単操作で、メタバース初体験の先生でも3～5分で「教室で使えるイメージ」を感じていただけます。

注目コンテンツ２. 現役教員によるリアルな活用事例セミナー

各日ブース内で教員登壇セミナーを実施。「実際に授業でどう運営したか」「生徒の反応は？」など現場の声を直接お届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17626/table/428_1_4a735e282d7432635901446f73445acb.jpg?v=202604161051 ]

注目コンテンツ３.個別相談カウンター

元教員を含むプランナーが常駐し、技術的な疑問から貴校のカリキュラムへの組み込み方まで丁寧にサポートいたします。デジタル人材育成を促進するため、学校の教育課程や特色、ビジョンに合わせて、授業サービスを柔軟にカスタマイズしてご提案します。

また、GIGA端末（Chromebook等）でのスムーズな運用についての詳しい説明も可能です。本サービスは操作が軽量で安定しており、メタバースの利用が初めての先生でも導入後すぐに授業で使えます。対応端末についての詳しい解説を、専門のスタッフがご説明し、機材選びからご相談に乗ることも可能です。

注目コンテンツ４.実際の教育現場を想定した環境で提供する教材デモ【DXハイスクール・NEXTハイスクール事業対応】

- 【情報I・II対応】ゲーム感覚で学べるCCKワールド版教材

概要: クラスター独自の開発キット「Cluster Creator Kit（CCK）」を活用した教材です 。

特徴: 専門知識がなくてもゲーム感覚で楽しく学べるため、先生方の負担を軽減しつつ、効果的な情報教育ができます。

2. 【空間制作】授業の可能性を広げるバーチャルキャンパス

概要: 高校や大学など、実際の教育現場で採用されている授業空間を提供します 。

特徴: 物理的な制約を超えたメタバースならではの学習環境で、より没入感のある授業を実施可能です。

3. 【探究学習・事例】ワールドクラフトを活用した創造的学び

概要: デバイス一つで空間を自由に作れる「ワールドクラフト」機能を用いた探究型教材です 。

特徴: ブース内では、アフロッティ先生の事例など、具体的な活用シーンを多数ご紹介します 。

4. 【AI教材】主体性を育む「パーソナルAI」制作体験

概要: 生徒がメタバース内で自分自身のオリジナルAIを構築する最新教材です。

特徴: 自分自身でAIを作成し、好きなキャラクターを通して学習意欲の向上に役立て、生徒の自主的な探究心と最新テクノロジーへの理解を同時に育みます。

ご紹介する教材は４つ。課題に合わせて様々なご提案が可能です。

【情報I・II対応】→ゲーム感覚で学べるCCKワールド版教材。先生も簡単にお使いいただけます。

【空間制作】→弊社が制作する授業空間で、メタバース内で授業を行うことができます。

【探求学習教材】→先生も生徒も自由にメタバースを使って学びを深めることができます。

※実際の授業で活用いただいている例をブース内でご紹介します。

【AI教材】→生徒が自らオリジナルAIの制作を行うメタバース教材。生徒の自主的な学びを支援します。

クラスターCEO加藤とメタバース研究所所員廣井によるスペシャルセミナー

AIやメタバースが社会インフラになりつつある今、次世代を担う若者が技術を学ぶ意味を研究者・実践者の視点からお伝えします。空間をつくる体験が問題解決力・創造力・共創力を育み、2040年の社会で求められる人材への道筋をお話しします。

PR セミナー：「メタバースで実現する2040年に向けたデジタル人材育成」

会期： 2026年5月13日（水） 10:30～11:00

会場： 東京ビッグサイト（東3ホール）PRセミナー会場 B

登壇者：クラスター株式会社 代表取締役CEO 加藤直人

クラスター株式会社 メタバース研究所 廣井 裕一

開催概要

イベント名： 第17回 EDIX（教育総合展）東京2026

会期： 2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場： 東京ビッグサイト（東1～3ホール）

エリア： 業務支援・DXエリア

弊社ブース番号： 25-20

公式サイト： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

※ご来場には事前の来場登録（無料）が必要です

「メタバースビズニュース 教育事例記事 連載スタート 記念キャンペーン」を開催

クラスター株式会社はEDIX東京2026への初出展に合わせて、「教育事例記事」の特別連載をスタートしました！（https://note.com/metaverse_biz/m/m7c6580069ced）

それを記念して「メタバースビズニュース 教育事例記事 連載スタート 記念キャンペーン」を開催いたします。クラスター株式会社公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で10名様に賞品をプレゼントいたします。ぜひご応募ください。



賞品

・トートバッグ：10名様



応募方法

１.クラスター株式会社公式Xアカウント( @cluster_corp )をフォロー

２.下記の投稿をリポスト

https://x.com/cluster_corp/status/2044553676740825336?s=20



キャンペーン期間

4月16日（公開後）～5月14日（木）23:59まで



教育事例記事に関する紹介

「メタバースビズニュース」にて、clusterを活用した教育に関する事例記事の連載が公開されています。現場で活躍する教育関係者の取り組みを通じて、「導入するメリット」「生徒の学びへの変化」など、現場のリアルな声をお届けします。

【掲載記事】

・商業高校の学びをバーチャル空間で地域貢献に活かす「三重県立松阪商業高校：福井先生」：

https://note.com/metaverse_biz/n/n1651c8023fe8

・「不登校支援×メタバースを通じて親子の孤独感を和らげる居場所を創出」ゆいりんく広島・めたさん：https://note.com/metaverse_biz/n/naab612b6657d

・高校生が挑んだ地方博物館の教育格差_バーチャル空間で実現する、博物館の新たな教育普及活動の形「青翔開智中学校・高等学校：水村阿礼さん・兼重堅志郎先生・池田夏暉先生」：

https://note.com/metaverse_biz/n/n315bb94988b1

▼詳細は下記よりご覧ください

https://note.com/cluster_official/n/nae9724268a1d







クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/









cluster for エデュケーション 公式サイト

https://www.educator.cluster.mu/