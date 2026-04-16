川崎市のNPO法人 GAIA.KAWASAKI “みんなの食堂” で視察・取材受け入れを開始― テレビ・新聞などメディア取材も歓迎 ―

特定非営利活動法人GAIA.KAWASAKIチキンカツ、カリフラワーのマヨネーズ焼き、大根と厚揚げの煮物、ほうれん草のおひたし、ご飯

地域の方からいただいたお野菜を

合同会社homeの古賀聖司さん・明日香さんが美味しく調理。

毎回のお献立はInstagramのストーリーズで発表します。

https://www.instagram.com/npo.gaia.kawasaki

毎週金曜日は子ども食堂ではお弁当スタイル。

毎週水曜日のママパパ食堂ではワンプレートディナー。

みんなで「いただきます」と手を合わせるところからスタート。

■ 視察・取材受け入れ開始の背景

NPO法人GAIA.KAWASAKIが運営する「みんなの食堂」は、子どもだけでの利用、親子での参加、乳幼児連れの保護者向けの「ママパパ食堂」など、多様なニーズに応える形で運営されています。

孤食や孤立の解消にとどまらず、「分けない、取り残さない」地域づくりを理念に、発達特性の有無や家庭環境に関わらず、すべての子どもと家庭が安心して過ごせる居場所づくりを実践しています。

こうした取り組みに対し、行政・教育・福祉分野からの関心が高まっていることを受け、このたび視察および取材の受け入れを開始いたしました。

■ 視察・取材受け入れ内容

本取り組みでは、以下の対象者に向けて、現場視察および取材対応を行います。

【対象】

・議員

・自治体職員

・教職員

・福祉・教育関連団体

・企業（CSR・社会貢献担当）

・テレビ局／新聞社／Webメディア など

【内容】

・現場見学（みんなの食堂の運営風景）

・運営モデルの説明（食堂・寺子屋・居場所づくり）

・地域連携（PTA・町会・行政との協働事例）

・インタビュー対応（代表理事・スタッフ・参加者）

・写真・映像撮影対応

■ 視察にいらした方から

地域における居場所づくりの重要性について、コメントをいただきました。

川崎市議会議員 高戸ともこさま

息子とともに『みんなの食堂』に伺いました。丁寧に詰められたお弁当と温かいスープに、ほっと心が和むひとときでした。

特に印象的だったのは、食事の前後に皆で『いただきます』『ごちそうさま』と声を合わせたことです。同じ空間で時間を共にし、気持ちを揃えることで、自然とあたたかな雰囲気が生まれていると感じました。

食後には交流が広がり、子どもも大人も思い思いに過ごす姿がとても印象的でした。『みんなの食堂』という名前の通り、誰もが安心して過ごせる居場所だと実感しました。

こうした場が地域にあることの大切さを改めて感じるとともに、今後も多くの方にとって、あたたかなつながりが生まれる場所であり続けてほしいと願っています。

ご子息と参加いただきました。みんなで一緒に「いただきます」をしました。綺麗に食べてくれてありがとう！元々は茅ヶ崎市内の子ども支援団体で事務局長として活躍していらしたそう。この日も子どもたちの目線でお話しくださいました。

前衆議院議員 そうの創さま

千年新町集会所、千年共店の二会場に参加しました。

印象的だったのは、お子さんだけでなく、親御さんも含めた新しいコミュニティが生まれていることです。

子育て中のママ、パパにとって地域の子育てに関する情報がない、相談する相手がいない、ネット以外での情報源がないなど、子育てでの孤立=「孤育て」の悩みがあります。

親子と地域が結びつく千年新町発の新しいプラットフォーム。素晴らしい可能性を感じました！

■ メディア関係者の皆様へ

子どもたちの「今」と、地域が支えるリアルな現場があります。

・不登校や孤立といった社会課題

・発達障害・グレーゾーンの子どもたちの居場所

・地域と行政の新しい連携の形

これらを“実際の現場”として取材いただけます。

テレビ・新聞・ドキュメンタリー等、各種メディアからの取材を歓迎いたします。

千年新町の集会所で。この日はお椅子に座って食べました。食後には遊ぶ時間もあります。

■ 今後の展開

GAIA.KAWASAKIでは、今回の視察・取材受け入れを通じて、地域における居場所づくりの実践モデルを広く共有し、各地域への展開や連携のきっかけづくりを目指して、行政・教育機関・地域団体との連携をさらに強めながら持続可能な支援体制の構築に取り組んでまいります。

■ 団体概要

団体名：特定非営利活動法人GAIA.KAWASAKI（ガイアカワサキ）

所在地：神奈川県川崎市

代表者：代表理事 保科卓也

主な事業：

・みんなの食堂（子ども食堂／ママパパ食堂）

・寺子屋（学習支援）

・コミュニティスペース（居場所・就労支援）

お問い合わせ（取材・視察申し込み）

特定非営利活動法人GAIA.KAWASAKI

E-mail：info.gaia.kawasaki@gmail.com

またはInstagram DMにてお問い合わせください