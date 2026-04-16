守屋実氏の実践知を体系化した映像講座「守屋実の新規事業解体新書」提供開始

Spready株式会社

Spready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐古雅亮）は、新規事業家・守屋実氏の実体験をもとに、成功と失敗の両面から新規事業の本質を解体する映像講座「守屋実の新規事業解体新書」の提供を開始いたしました。

本映像講座は、新規事業に取り組む全ての方、これから新規事業に挑戦したい方を対象に、新規事業の実践値を学ぶことができる映像講座です。弊社が新規事業家・守屋実氏に独占インタビューを実施し、守屋実氏がこれまで関わってきた新規事業に関する全知見を全27回のコンテンツとして提供いたします。

#01のコンテンツはYouTubeにて無料公開し、#02以降のコンテンツは有料にてお申し込みいただいた方限定にて公開いたします。



「守屋実の新規事業解体新書」URL：https://client.spready.jp/ai_moriyaminoru

【守屋実の新規事業解体新書 #01】日本で唯一無二の新規事業家・守屋実 公開URL：https://youtu.be/S0WSCmzFm_A

提供の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S0WSCmzFm_A ]

変化のスピードが加速する現代において、新規事業への挑戦は、もはや一部の先進企業に限られた取り組みではなく、企業経営における重要な戦略テーマとなっています。弊社が2025年に行った調査*1によると、45.2%の企業で新規事業創出に関する仕組み（部署や制度など）は構築済みである一方、仕組みが十分機能していると回答している企業は2.8%に留まりました。

また、新規事業に取り組む「新規事業担当者」の経験者は3年未満の未経験に近い層が半数以上を占め、企業にとっては新規事業創出人材（イントレプレナー）の育成が今後の企業課題であるということも調査の結果判明しております。

*1 Spready株式会社「Spready新規事業実態調査2025 in Summer」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000040560.html



(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000040560.html) このような結果を受けて、弊社では、新規事業創出の経験が少ない「新規事業担当者」やこれから新規事業に挑戦をする方を対象に、新規事業の「実践ノウハウ」を提供することにより、企業の新規事業成功確率を高めることに寄与できるのではないかと考え、本映像講座の提供に至りました。

外部エキスパートへの外部発注など一過性の支出ではなく、新規事業のプロの全知見を組織に導入することで、自社で新規事業を立ち上げられる「人材」を育成し、資産化することこそが長期的な企業の成長に寄与するとも考えております。

「守屋実の新規事業解体新書」コンテンツ内容

本映像講座は、弊社から新規事業家・守屋実氏に独占インタビューを実施する形で、守屋実氏がこれまで関わってきた新規事業に関する全知見を全27回のコンテンツとして提供いたします。



第1回目のコンテンツはYouTubeにて無料公開し、2回目以降のコンテンツは有料にてお申し込みいただいた方限定にて公開いたします。

「守屋実の新規事業解体新書」URL：https://client.spready.jp/ai_moriyaminoru

【守屋実の新規事業解体新書 #01】日本で唯一無二の新規事業家・守屋実 公開URL：https://youtu.be/S0WSCmzFm_A

新規事業家・守屋実氏のプロフィール

新規事業家(R)。1969年生まれ。明治学院大学卒。1992年にミスミ（現ミスミグループ本社）に入社後、新市場開発室でメディカル事業の立上げに従事。2002年に新規事業の専門会社エムアウトを、ミスミ創業オーナーの田口氏とともに創業、複数事業の立上げおよび売却を実施。2010年に守屋実事務所を設立。ラクスル、ケアプロの立上げに参画、副社長を歴任後、キャディ、シタテル、ガラパゴス、みらい創造インベストメンツ、ファンディーノ、日本農業、ミライスピーカー、VALT JAPAN、セイビー、リベラウェア、ミーミル、あすけん、ドクターメイト、カイテク、マジックシールズ、SoVa、CAVIN、フリーランス協会、みんなのコード、おうちにかえろう病院、JAXA、博報堂、OKI、JR東日本スタートアップなどの取締役、顧問、フェローなど、東京科学大学客員教授、経産省、内閣府など有識者委員、山东省工業和信息化厅の人工智能高档顾问を歴任。2018年4月ブティックス、5月ラクスルが2か月連続で上場。近著に、新規事業を必ず生み出す経営（日本経営合理化協会）、起業は意志が10割（講談社）、DXスタートアップ革命（日本経済新聞出版）、新しい一歩を踏み出そう! （ダイヤモンド社）など。

「守屋実の新規事業解体新書」料金体系

1ID（6ヶ月）：500,000円（税別）

組織単位でまとめてお申し込みいただいた場合には、割引価格にて提供いたします。

4月中限定キャンペーンの実施

4月中にお申し込みいただきました先着10社（名）様限定で、通常1ID（6ヶ月）：500,000円（税別）のところ、50%割引の250,000円（税別）にて提供いたします。





Spready株式会社について

Spready株式会社は、多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」を運営しています。



コーポレートサイト：https://spready.co.jp/

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表者：代表取締役 佐古 雅亮

設立：2018年5月1日