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「BLU CRU アカデミー（JX/K65限定）」開催について
〜参加費無料、レーシングサービスも実施 次世代オフロードライダー育成サポート〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、7月18日(土)・19日(日) の2日間、いなべモータースポーツランド（三重・いなべ市）にて、ジュニアおよびキッズ世代を対象とした「BLU CRU（ブルークルー）アカデミー」を開催します。「BLU CRUアカデミー」は、「もっと上手になりたい！」「速くなりたい！」あるいは、レースでの勝利や上位入賞を目指す高い志を持ったライダーを対象としたライディング講習会です。ヤマハYZシリーズのアマチュアオーナー向けレース参戦サポートプログラム「BLU CRU」活動の一環として開催しています。
今回は、MFJモトクロス地方選手権のJXクラスとK65クラスに挑戦するジュニア・キッズ世代を対象に2日間1セットにて実施。
モータースポーツで夢を描く若者をバックアップし、次世代のオフロードレースシーンを担うライダーの育成を目指します。
講師（レーシングアドバイザー）には、2010年全日本モトクロスIA2クラスチャンピオンの小島 太久摩さんと、2022年全日本モトクロスIA1クラスチャンピオンの富田 俊樹さんを招聘。お二人とも現在はYZシリーズの開発ライダーを務めており、マシンの特性を熟知したトップライダーの視点から参加者の走行を分析し、実践に直結するアドバイスを行います。さらに、地方選手権の会場で定評のある「レーシングサービス」も併せて実施し、マシンセッティングのアドバイスなど、日頃マシンを整備する保護者へのサポートも行います。
2025年開催の様子
BLU CRU アカデミー(JX/K65限定)開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133079/133079_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 営業統括部 マーケティング課
関連リンク
BLU CRU アカデミー
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026academy/
ヤマハ発動機販売株式会社は、7月18日(土)・19日(日) の2日間、いなべモータースポーツランド（三重・いなべ市）にて、ジュニアおよびキッズ世代を対象とした「BLU CRU（ブルークルー）アカデミー」を開催します。「BLU CRUアカデミー」は、「もっと上手になりたい！」「速くなりたい！」あるいは、レースでの勝利や上位入賞を目指す高い志を持ったライダーを対象としたライディング講習会です。ヤマハYZシリーズのアマチュアオーナー向けレース参戦サポートプログラム「BLU CRU」活動の一環として開催しています。
今回は、MFJモトクロス地方選手権のJXクラスとK65クラスに挑戦するジュニア・キッズ世代を対象に2日間1セットにて実施。
モータースポーツで夢を描く若者をバックアップし、次世代のオフロードレースシーンを担うライダーの育成を目指します。
講師（レーシングアドバイザー）には、2010年全日本モトクロスIA2クラスチャンピオンの小島 太久摩さんと、2022年全日本モトクロスIA1クラスチャンピオンの富田 俊樹さんを招聘。お二人とも現在はYZシリーズの開発ライダーを務めており、マシンの特性を熟知したトップライダーの視点から参加者の走行を分析し、実践に直結するアドバイスを行います。さらに、地方選手権の会場で定評のある「レーシングサービス」も併せて実施し、マシンセッティングのアドバイスなど、日頃マシンを整備する保護者へのサポートも行います。
レーシングアドバイザーの
小島 太久摩さん（左）と富田 俊樹さん
2025年開催の様子
BLU CRU アカデミー(JX/K65限定)開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133079/133079_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 営業統括部 マーケティング課
関連リンク
BLU CRU アカデミー
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026academy/