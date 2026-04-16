病院向けWEB予約システム「medigle予約」に「健診・人間ドック予約」機能が新登場！

メディグル株式会社

メディグル株式会社（本社：大阪市西区江戸堀、代表取締役：中嶋 秀樹）は、提供中のWEB予約システム「medigle予約（メディグル予約）」（紹介予約の取得、再診予約の変更・キャンセル対応）において、新たに「健診・人間ドック」のWEB予約機能を2026年4月より提供開始いたしました。 本機能の追加により、紹介予約から健診予約まで、病院内に関係する予約を「medigle予約」に任せることが可能になります。

背景：医療機関が抱える「健診予約」の課題とコストのジレンマ

健診事業の強化は、病院経営の安定化に寄与するだけでなく、患者さんとの継続的な接点を創出する重要な取り組みとして、今後ますます注目されています。



しかし現在、多くの病院における健診・人間ドックの予約は、いまだに「電話予約」が主流であり、費用の問い合わせなどの対応も重なり、受付スタッフの大きな業務負担となっています。

一部で外部のオンライン予約ポータルサイトの導入も進んでいますが、その多くは1件予約が入るごとに受診料の数%～数十%の手数料が発生する従量課金型です。そのため、高単価な健診・人間ドックにおいてWEB予約を推進すればするほど、病院側のコストが膨らんでしまうというジレンマがありました。

そこで当社は、医療機関がコストを気にせず安心してWEB予約を推進できるよう、1件ごとの手数料がかからず、既存の月額費用内で利用できる本機能の開発に至りました。

「medigle予約」健診・人間ドック予約機能の特長

1. 病院の予約業務をまるっとWEB化

現在「medigle予約」の紹介予約機能などをご契約中で、新プランをご利用の病院様、または紹介予約・再診予約のWEB化をご検討中で新たにご契約いただく病院様は、月額費用の追加なしで健診予約機能もご利用いただけます。

2. 予約ごとの送客手数料（従量課金）なし

一般的な健診予約ポータルサイトと異なり、「medigle予約」経由で何件の健診予約を獲得しても、1予約ごとの手数料は一切発生しません。電話から自社WEB予約への移行を、コストを気にせず積極的に進めることができます。

3. コースやオプションの金額をシミュレーション表示

患者さんが予約画面で健診コースや追加オプション（胃カメラへの変更など）を選択する際、オプションごとの料金と「合計金額」がリアルタイムで明瞭に表示されます。費用が事前にわかるため、患者さんは安心して予約を完了でき、当日の会計トラブルも未然に防ぎます。

4. 現場の調整がしやすい「第3希望日までの選択式（リクエスト予約）」

健診は検査機器やスタッフの空き状況の確認が必要なため、即時確定が難しいケースがあります。「medigle予約」では、患者さんが日ごとの午前・午後の枠から「第3希望まで」を選択し、病院側が空き状況を確認した上で確定時間を返す「リクエスト型予約」を採用。既存のオペレーションに無理なく導入できます。

5. シンプルで使いやすいUI設計

ITに不慣れな方でも迷わず操作できるよう、極めてシンプルでわかりやすい画面設計にこだわりました。24時間いつでも、ご自身のスマートフォンからスムーズに予約リクエストの提出が可能です。

今後の展望

今後は、すでに提供を開始しているAI電話対応サービスと、健診予約機能との連携を視野に開発を進めてまいります。これにより、電話での問い合わせ対応から予約受付までをシームレスにつなぎ、患者さんにとってよりスムーズな予約体験を提供するとともに、医療機関における電話受付業務のさらなる負担軽減を実現していきます。

会社概要

会社名： メディグル株式会社

所在地： 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17

代表者： 代表取締役 中嶋 秀樹

事業内容：地域医療連携を軸とした病院経営改善クラウドサービス、BPOサービスの提供

URL：https://medigle.jp/index.html

【本件に関するお問い合わせ先】

メディグル株式会社

広報担当：白岩

TEL：050-3765-8237

Email：contact@medigle.jp