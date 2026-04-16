訪日客の “本音” をAIがリアルタイム翻訳・分析、店頭DX 「MarketWatcher NEO」 が 「多言語対応アンケート機能」 をリリース

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、フィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールド株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトフィールド」 ） は、店頭活動DXプラットフォーム 「MarketWatcher NEO (機能詳細ページ ： https://field.impact-h.co.jp/service/marketwatcher-neo) 」 において、AIを活用しインバウンド顧客の生の声をリアルタイムに収集・可視化する 「多言語対応アンケート機能」 を新たにリリースいたしました。

開発の背景 ： 回復するインバウンド需要と、見過ごされてきた 「言葉の壁」 という機会損失

日本政府観光局 （JNTO） によると訪日外客数は回復の一途を辿り、インバウンド消費額も過去最高を更新するなど、多くの企業にとってインバウンド市場の攻略は喫緊の経営課題となっています。しかし、その一方で 「なぜこの商品が売れているのか」 「店頭プロモーションは本当に響いているのか」 といった訪日客の “本音” を掴むことは、「言葉の壁」 や 「文化の違い」 から非常に困難でした。

従来の多言語アンケートは、翻訳コストや言語ごとの集計・分析に膨大な手間がかかるため、多くの企業にとって導入のハードルが高いものでした。この 「見えない声」 による機会損失という課題を解決すべく、インパクトフィールドはメーカー様や小売店様が運用負荷ゼロでインバウンド顧客のインサイトを深く理解できる本機能を開発いたしました。

新機能の主な特長 ： AI活用で、誰でも・手軽に・リアルタイムにインバウンドの声を取得

本機能は、既存の 「MarketWatcher NEO」 の直感的な操作性はそのままに、インバウンドマーケティングの精度を飛躍的に向上させる仕組みを備えています。

１．運用は 「日本語だけ」 でOK。AIが翻訳から集計までを自動化

管理画面でアンケートを日本語で作成するだけ。外部の翻訳AIが瞬時に多言語へ変換します。翻訳の外注コストや手間を大幅に削減し、誰でも簡単に運用を開始できます。

2．訪日客の8割 ※ をカバーする5言語に標準対応

日本語、英語、中国語 （簡体字・繁体字） 、韓国語に対応。回答者が自身のスマートフォンで言語を選択でき、スムーズな回答体験を提供します。 ※ご要望に応じて他言語も追加可能

3. お客様の手間はゼロ。QRコードをかざすだけ、10秒で回答開始

アプリのダウンロードやログインは一切不要。店頭POPやレシートに印字されたQRコードを読み込むだけで、すぐにアンケートに回答いただけます。

4. 店舗ごとの効果測定が可能。ブランドイメージを損なわないデザイン性

店舗ごとに個別のQRコードを発行できるため、エリアや店舗別の緻密なデータ収集・分析が可能です。また、アンケート画面は企業のロゴやブランドカラーに合わせて自由にカスタマイズできます。

5. 回答はリアルタイムでダッシュボードに反映。即座に次のアクションへ

収集したデータは自動で日本語に翻訳され、 「MarketWatcher NEO」 のダッシュボードにリアルタイムで集計・分析結果が反映されます。インバウンド施策の効果を即座に把握し、迅速な意思決定を支援します。

想定される主なユースケース

【メーカー様】 「爆買い」 の裏にある “本当の理由” を知りたい

店頭プロモーションの効果測定、新商品のテストマーケティングに。国籍別の評価やパッケージデザインへの反応など、次のヒット商品開発に繋がるインサイトを獲得します。

【小売店・飲食店様】 “また来たい” と思ってもらうサービスとは？

レジ横やテーブルにQRコードを設置し、接客や品揃えに関する満足度を調査。インバウンド顧客のロイヤリティを高め、リピート利用を促進します。

【多様な人材が活躍する現場へ】 “言葉の壁” を越えた組織作り

多国籍スタッフが母国語で回答できる従業員満足度 （ES） 調査や業務報告ツールとして活用。現場のリアルな課題を吸い上げ、働きやすい環境づくりに貢献します。

今後の展望 ： インバウンドの 「個客」 データを活用し、新たなマーケティング価値を創造

インパクトフィールドは、本機能を通じてこれまでブラックボックスであったインバウンド顧客のオフライン （店頭） における購買心理データを蓄積・分析し、新たなデータマーケティング事業の柱として成長させてまいります。将来的には、国籍別の購買データとアンケート結果を掛け合わせた高度な分析サービスの提供も視野に入れており、インバウンド市場におけるクライアント企業の収益最大化に貢献することで、インパクトホールディングスグループの持続的な企業価値向上を目指します。

店頭活動DXプラットフォーム 「MarketWatcher NEO」 について

店頭活動DXプラットフォーム 「MarketWatcher NEO」 は、販促・マーケティングにおける店頭活動の見える化や活動管理を効率化し、生産性を大きく向上させるソリューションです。店頭活動の業務レポート作成・共有を簡易化するだけでなく、店舗巡回スタッフの人材育成の効率化や、店頭施策の横展開による店頭シェア率の向上といった成果が報告されています。

機能詳細ページ ： https://field.impact-h.co.jp/service/marketwatcher-neo

インパクトフィールド株式会社 会社概要

会社名 ： インパクトフィールド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： フィールドマーケティング事業、データマーケティング事業、スタッフィングサービス事業、セールスプロモーション事業など

WebURL ： https://field.impact-h.co.jp/

インパクトフィールドでは、覆面調査員やアンケートモニターを募集しています。

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WebURL ： https://medif.jp/

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インパクトフィールド株式会社

TEL ： 03-6636-0957

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