シリーズ累計販売数431,275枚のトラディショナルな日本製布団を現代仕様にアップグレード。健康家具ブランドEMOORから“旅館の寝心地”を自宅で手軽に叶える日本製布団3点セットが新登場！

株式会社エムールエムールの日本製布団3点セット

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年4月13日より『エムールの日本製布団3点セット』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/ss-classe-s

ふわっと、でも沈みすぎない安心感「旅館の寝心地」をお届け

ロングセラー和布団シリーズをアップグレード

シリーズ累計431,275枚突破（※）の日本製布団セットがアップグレードして新登場しました。

和布団の持つふんわりとしたやわらかさはそのままに、耐久性と体圧分散性をプラスした新設計に進化。芯材の高反発ウレタンが理想的な寝姿勢を保ち、長時間使っても薄くなりにくい耐久性を実現。

日本製ならではの丁寧な仕上げで、日常使いはもちろん、来客用や業務用としてもおすすめの布団セットです。

※2026年3月時点のシリーズ累計販売数（自社調べ）

3点セット内容

ふんわり＆しっかり、新サンドウィッチ製法

敷き布団には新サンドウィッチ製法を採用寝心地を決める新サンドウィッチ製法

敷き布団は、マットレスにはないふんわりした触感から根強い人気があります。しかし、変形しやすく寿命が短いというデメリットがありました。エムールの日本製敷き布団は、新サンドウィッチ製法により、ふんわり触感はそのままに、腰を支える安定感と耐久性を備えた“体圧分散敷き布団”に進化しました。

点で支えるプロファイル×高反発ウレタン

寝返りしやすく、腰が痛くなりにくい寝心地

密度が変形しづらい高反発ウレタンをふっくらわたで包み込んだ新サンドウィッチ製法。腰をしっかり支え、肩甲骨などのカラダの出っ張りは優しく包みます。

従来の敷き布団にはなかった弾力から寝返りもしやすく、長時間使用しても薄くなりにくい、耐久性のある構造です。

ムレにくさまで設計したプロファイル構造

オールシーズン快適に

プロファイル加工で生まれた凹凸が空気の通り道をつくり、敷き布団の中に湿気がこもりにくい設計です。芯材に一工夫加えることで、支持性と通気性を両立しました。

へたりにくく、心地よさが続く設計

耐久性UP

従来の敷き布団で使われていた「固わた」は、繰り返し使用するとボリュームが失われてしまうことも。一方、高反発ウレタンは復元力に優れ、押しても戻る力が強いのが特徴です。本品は最初の寝心地が長く続きますので、買い替え前提ではない、長期使用を見据えた設計と言えます。

また、床寝だけでなく、一般的なベッドフレームにも使用できるよう従来の210cmから200cmへサイズをリニューアル。様々なスタイルのお部屋でお使いいただけます。

清潔性を高める、高機能な中わた

ふんわりとした寝心地

敷き布団、掛け布団で使用されている中わたの50％に「帝人マイティトップ2 ECO」を使用。中わたに備わった防ダニ・抗菌・防臭機能により、寝具内部を清潔に保ちやすい高機能な中わたです。

確かな品質を最短流通でお届け

高品質な日本製布団

本商品は、日本国内で縫製・加工された日本製の布団です。わた量のバランス、縫製の強度等、見えない部分に日本製ならではの誠実な品質の差が現れます。海外大量生産品に比べてコストはかかりますが、エムールは販路をインターネット直販に限定にすることでリーズナブルな価格を実現しました。

お急ぎの方もご安心ください。エムールなら365日休まず配送、最短翌日にお届けします。

扱いやすさにもこだわりましたエムールの日本製 布団3点セット

布団3点セットの詳細はこちら :https://emoor.jp/products/ss-classe-s

カバー付き6点セットはこちら :https://emoor.jp/products/ss-lmr

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/238_1_eb23f075aa1f68d6db6d8ea75218f971.jpg?v=202604161051 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129