テクロ、ゼロクリック時代のSEO対策を2026年3月コアアップデート傾向と合わせてセミナーで解説

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化を支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、4月23日（木）13時からSEO対策で重要な「外部・内部対策」と「一次情報の取り入れ方」を解説します。



本ウェビナーは、2026年3月に発生したGoogleコアアップデートの傾向・対策と合わせて解説。

最新のGoogleアルゴリズムと、AI時代のSEO対策・コンテンツ制作の独自ノウハウをお届けします。



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https://techro.co.jp/webinar_20260423/

セミナー概要

検索1位でも自社サイトへの流入は増えない「ゼロクリック」。また、AI時代のSEOでは「一次情報」「独自性」の重要性が提唱されますが、その情報の盛り込み方はわかりづらいところ。

そのような中で2026年3月にコアアップデートが発生。過去アップデートの傾向と合わせると、従来の網羅的コンテンツの限界が浮き彫りとなっています。

いま、Googleが求めるのは、小手先のテクニックではない「サイト全体の信頼基盤」と「独自の体験価値」です。その対策には、「外部・内部対策」によるサイト評価の底上げとAIへの情報提供、そして「一次情報」による独自データを含んだ記事制作が効果的です。



そこで本セミナーでは、コアアップデートの最新分析を基に、BtoBサイトが直面するゼロクリックや流入減少に対抗する「外部・内部対策」と「一次情報の記事への組み込み方」を徹底解説します。

詳細・お申し込みの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/32_1_e3fe7d0551c614aceff6372a962c6c39.jpg?v=202604161051 ]

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https://techro.co.jp/webinar_20260423/

当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

【マーケティングを通してBtoB企業の価値や魅力を伝える会社です】

テクロ株式会社は、オンライン経由の問い合わせや商談を増やしたいBtoB企業様向けのWebマーケティング支援サービスです。 MVVに「モノづくりからコトづくりへ」を掲げ、「マーケティングでお客さまの商品・サービスの価値・体験を伝えたい」という気持ちで支援に取り組んでいます。

また勘や経験ではなく、100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決めるデータドリブンを信念とし、オウンドメディアやMA/SFA導入、インサイドセールス立ち上げなど、マーケティングから営業まで幅広くご支援しています。



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マーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：- - BtoBマーケティング支援：オウンドメディア支援、MA/SFA導入運用支援、eラーニングサービスを通したBtoBマーケティング人材育成- - みつける訪看：訪問看護の集客・採用プラットフォーム- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp