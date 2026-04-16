【2026年7月25日開催】見て、聞いて、試して！新体験型イベント「Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 for CAT」開催決定！

株式会社TYL

ペットの家族化推進をミッションとし、ペットが”家族”としてあたりまえになる世界の創造への貢献を目指す急成長ベンチャー企業の株式会社TYL（本社：東京都港区 代表取締役：金児 将平、以下TYL）は、2026年7月25日（土）に完全招待制ペットイベント「Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 for CAT（以下ペットバズフェスタ2026）を開催いたします。

「ペットバズフェスタ2026」は、愛猫と一緒に“試せて、知れる”完全招待制の新しいペットイベントです。各メーカーが自信を持って送り出す注目アイテムを実際に手に取って体験いただけます。さらに、開発担当者から直接「ここだけの話」を聞けるため、商品のこだわりや開発秘話まで深く知ることができます。

今回の会場はグレイドパーク新宿西口。ヒルトン東京の地下1階、緑あふれる公園のような多目的スペースになります。当日は完全招待制の小グループで各ブースをめぐっていただき、厳選された企業が世に送り出す商品の数々と出会える特別な一日となります。また、ご参加いただいた皆さま限定の「お土産セット」も特別にご用意いたします。

■イベント概要

イベント名：Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 for CAT

日時：2026年7月25日（土）11:00～16:40（入場時間指定あり）

場所：グレイドパーク新宿西口（東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング 地下1階）

費用：無料

対象：Instagramで猫に関する投稿・情報発信をしている方

：フォロワー数が5,000人以上の方

定員：約80～100名（完全招待制）

URL：https://hearpet.jp/buzzfesta/cat-2026/

お問い合わせ（HearPet担当：安原）：https://hearpet.jp/buzzfesta/cat-2026/other-form/

■お申し込み方法

以下の専用ページよりお申し込みください。

URL：https://hearpet.jp/buzzfesta/cat-2026/

※参加条件を満たしているか事前審査をおこないます。

※定員に達し次第、受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。

■TYLについて

TYLは「ペットの家族化推進」をミッションとして掲げている急成長ベンチャーで、動物病院および隣接領域への経営支援とペットの飼い主支援という両輪でサービスを展開しており、ペットが健康に暮らせる環境を作り、ペットと飼い主ともに幸せな生活を送れるように、人とテクノロジーを駆使して価値ある仕組みの構築を進めております。動物病院および隣接領域への経営支援では、人材紹介事業や求人媒体を運営、また経営に関わる課題等のコンサルティング等をおこなっています。飼い主支援では、ペットのヘルスケアに係る往診事業や病院の運営を提供しております。

コーポレートサイトURL：https://pet-tyl.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社 TYL

代表取締役社長：金児 将平

設立：2017年8月1日

資本金：225,124,800 円 ※資本準備金含む

所在地：東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4号館4階