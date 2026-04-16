【資格の学校TAC】4/25（土）開催　TOEIC(R) L&R スコアアップに直結！英文法の基礎を固める無料オンラインセミナー「英文法力強化セミナー 第3回」アンケート回答で割引クーポンプレゼント

TAC株式会社英文法力強化セミナー 第3回

TAC株式会社（以下、TAC）は、（東京都千代田区）は、TOEIC(R) L&R TEST対策講座の一環として、無料オンラインセミナー「英文法力強化セミナー 第3回 ～文型と七変化する動詞の理解が攻略の鍵 不定詞編～」を2026年4月25日（土）にライブ配信にて開催いたします。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#seminar

セミナー概要

■日時: 2026年4月25日（土）14:00～15:00

■担当：村上 尚子講師（500点・650点・750点・900点コ―ス教室講座担当）

■対象: TOEIC(R) に初めて挑戦する方、スコアアップを目指す方

■内容: to不定詞・動名詞・現在分詞

■特典: アンケート回答者には受講料割引クーポン（単科コース1,500円OFF、パックコース3,000円OFF）をプレゼント



TOEIC(R) L&R TESTでは、英文法の正確な理解がPart 5・6（文法・語彙問題）だけでなく、リスニング・リーディング全体のスコアアップに不可欠です。本セミナーでは、特に「不定詞」に焦点を当て、TOEIC頻出のポイントを効率的に解説します。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#seminar

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TAC株式会社について

TACは、資格取得とキャリアアップを支援する教育機関として、TOEIC(R) L&R TEST対策講座をはじめ、多様なプログラムを提供しています。経験豊富な講師陣と実践的なカリキュラムで、受講生の目標達成をサポートします。

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html