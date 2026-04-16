世界最大級の調査「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2027」開始

株式会社マネジメントサービスセンター

株式会社マネジメントサービスセンター（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：脇田幸子、以下MSC）は、パートナー企業である米国DDI社（Development Dimensions International, Inc.）と共同で、リーダーシップ分野における世界最大規模の調査 「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト（GLF）2027」(https://www.msc-net.co.jp/research-glf2027open/)を2026年4月14日より実施しています。

調査概要・詳細 :https://www.msc-net.co.jp/research-glf2027open/

AI活用の加速、不確実性の常態化──。

企業経営の前提が大きく変わる中、組織の競争力を左右する要因として、いま改めて「リーダーシップ」と「人事の戦略性」が問われています。

本調査は、「AI時代に、どのようなリーダーシップと人事施策が企業の成果につながっているのか」を グローバルデータで明らかにすることを目的としています。

■ 人とAIが共創する時代へ──“勘と経験”から“データに基づく人事戦略”へ

人事・人材開発にはいま、

「自社の取り組みは、経営成果にどう貢献しているのか」

「世界の先進企業と比べ、自社はどこに立っているのか」

を客観的なデータで説明することが求められています。

しかし、こうした問いに明確に答えられている企業は、決して多くありません。

GLFは、1999年以降、2～3年に一度実施されてきた継続調査で、今回が第12回目。

前回調査では、世界50カ国以上から1万名超のリーダーと2,000名以上の人事担当者が参加し、高業績

企業に共通するリーダーシップと人事施策の実態を明らかにしてきました。

最大の特長は、意識調査にとどまらず、リーダー育成や人事投資が「経営成果」とどう結びついているのかを検証できる点にあります。

■調査期間

人事担当者調査：2026年4月14日（火）～6月15日（月）

リーダー調査：2026年4月14日（火）～6月30日（火）

※企業別レポート取得条件

・人事担当者調査：1名

・リーダー調査：30名以上

■本調査の参加方法

・回答方法：オンライン

・所要時間：約15分



まずは「人事担当者調査」へご回答ください。

その後、貴社専用の「リーダー調査」リンクをご案内いたします。

▼人事担当者調査はこちら

https://ddi.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03sruhOKfwBxk9g?&Source=DDIWorld (https://ddi.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03sruhOKfwBxk9g?&Source=DDIWorld)

※締切：2026年6月15日（月）

本調査は、 「人材育成を、勘や経験ではなく“根拠ある戦略”へ進化させたい」 と考える経営者・人事責任者にとって、重要な示唆を提供するものです。

調査概要・詳細 :https://www.msc-net.co.jp/research-glf2027open/

■調査参加企業が得られるインサイト

■企業別ベンチマークレポートを無料提供

- AI時代に求められるリーダーシップ・スキルと課題が明確になる- 自社の人事・人材開発施策と経営成果の関係を検証できる- 経営層・現場リーダー・人事間の認識ギャップを可視化できる- 世界・業界の先進企業との比較により、自社の現在地と次の一手を描ける- 調査ご参加企業様には、貴社専用のベンチマークレポートを無償でご提供します。- グローバル／地域／業界／業績上位企業との比較- リーダーシップ開発における「強み」と「課題」を可視化- 複数国・複数部門でご参加の場合は、拠点間・部門間比較レポートも提供

▼企業別レポートサンプル

https://ddi.msc-net.co.jp/l/958322/2026-04-09/86z2r/958322/1775787226B1Bzd7zb/GLF2025CompanyReportSample_shortversion.pdf

■主な調査テーマ

- 組織が直面するビジネス課題・優先事項- 人事業務、能力開発、職場におけるAI活用の実態と影響- 高業績企業に共通するリーダーシップ施策- リーダーの準備度・発揮度- 現在および将来の人事課題- エンゲージメント向上の取り組み- 能力開発プログラムの成果指標 など調査概要・詳細 :https://www.msc-net.co.jp/research-glf2027open/

■直近の調査レポート

・グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト(GLF)2025<メインレポート>

https://ddi.msc-net.co.jp/download/report-glf2025mainreport

・グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト(GLF)2025<日本特集>

https://ddi.msc-net.co.jp/download/report-glf2025japan

・グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト（GLF）2025

https://ddi.msc-net.co.jp/download/column-20250822

■株式会社マネジメントサービスセンターについて

株式会社マネジメントサービスセンター（MSC）は、1966年の設立以来、お客様の経営戦略と人材戦略を踏まえたうえで、科学的な知見に基づく手法を活用し、新任リーダーから経営幹部までの採用、診断、行動変容の促進、育成を支援しています。

米国DDI社との50年以上のパートナーシップを通じ、世界90カ国以上でグローバル共通のサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マネジメントサービスセンター ストラテジックマーケティング部

Tel 03-6266-5950 Email: msc_mktg@msc-net.co.jp

お問い合わせフォームはこちら(https://ddi.msc-net.co.jp/l/958322/2022-05-26/zzdn)！