【台湾情報】台湾ゴム・プラスチック加工機械、2026年はAI・EV需要で回復見通し＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年4月第3週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年４月第３週号を発行しました。

ワイズ機械業界ジャーナル0647号

今号では、「台湾ゴム・プラスチック加工用機械設備製造業の概況と2026年の展望」を特集しています 。米国の関税政策の影響で2025年の同産業は一時的な低迷を経験したものの、電気自動車（EV）の軽量化やAI商機を背景に射出成形機などはプラス成長を記録しており、2026年に向けた成長シナリオと市場回復の要点を詳しく分析しています 。

また、台湾工作機械産業のDXを牽引するデジタルツイン技術の導入動向 、TSMCの先進製造プロセスを支える半導体向け化学フィルター最大手・諐祥企業のビジネス転換事例 、さらにEVの免税措置延長により2026年にプラス成長への回帰が見込まれる台湾自動車・バイク産業の最新動向 など、台湾製造業が直面する課題と新たなビジネスチャンスを多角的な視点からお届けします。

【トピック１】

台湾ゴム・プラスチック加工機械、2026年はAI・EV需要で回復見通し

2025年1～11月の台湾ゴム・プラスチック加工用機械設備の生産額は、米国の関税政策や国内の環境対応（ESG）設備シフトの影響を受け、前年同期比5.45％減となりました。2026年は、AI通信機器の拡大や中国の輸入調達拡大、ASEANにおけるEVサプライチェーン形成が成長エンジンとなり、業界全体がプラス成長に転じる見通しです。



【トピック２】

台湾工作機械産業、デジタルツイン技術が競争力向上の鍵に

多品種少量生産や高精度化のニーズが高まる中、台湾の工作機械産業は従来のハードウエア依存モデルから、仮想空間で現実を再現する「デジタルツイン」を活用したDXへとシフトしています。加工前のシミュレーションによる精度向上や生産リスクの最小化が期待されており、大手メーカーの友嘉集団（FFG）は、AIoTを活用して生産性向上と省エネ化を支援するソリューションの提供を推進しています。



【トピック３】

半導体フィルター最大手の諐祥企業（YESIANG）、TSMCやHBM向けで躍進

半導体製造の2ナノプロセス移行に伴い、クリーンルーム内の汚染物質制御が重要視される中、化学フィルター台湾最大手の諐祥企業がTSMCの先進プロセスやAI向けHBMメーカーへの供給を拡大しています。海外製品の代理店から自社ブランド開発へと見事にビジネスモデルを転換し、今後はESG対応として高温で除染・再利用可能な「再生フィルター」が新たな成長エンジンになる見込みです。



【トピック４】

台湾自動車・バイク産業、2026年はEV化と北米現地化で2.0%成長へ

2025年の自動車・バイク総生産額は関税の不確実性などから前年比4.6％減の調整局面となりましたが、第4四半期のEV生産額は前期比41.9％増と急伸しました。2026年は、電動車に対する貨物税・自動車税の免税優遇措置が2030年まで延長された政策の追い風や、部品メーカーによる北米工場設立（関税リスク回避）の加速により、前年比2.0％増の回復軌道に乗ると予測されています。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

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事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

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