AI検索時代、全部を直すべきではない――64クエリ調査で「今すぐ対策」は29件

有限会社ボーダーゼロ

BtoBテーマ中心の64クエリ調査を踏まえ、AIO Insightsは、記事改善前に「そのテーマを本当にテコ入れすべきか」を判断する分析レポートです。

今はAIOに引用されていないテーマも含め、すべてを一律に改善するのではなく、将来性を見据えた対策要否まで整理します。

マーケティング支援を手がける有限会社ボーダーゼロ（本社：東京都大田区、代表：福元聖也、以下 BorderZero）が2026年4月に実施したBtoBテーマ中心の64クエリ調査では、今すぐ対策すべきと判断したのは29件、将来に備えるテーマとして整理したのは32件、今は見送ると判断したのは3件でした。

この結果から、AI検索時代のコンテンツ改善では、記事を直す前に「そのテーマを今すぐ本当にテコ入れすべきか」を見極めることが重要になります。

BorderZeroは、こうした判断課題に対応する分析サービス「AIO Insights(https://www.borderzero.com/aio-insights)」を2026年4月15日に提供開始しました。

AIO Insightsは、単なるAI Overviewの表示確認サービスではありません。

対象キーワードと対象URLをもとに、AIに引用・要約されやすい構造か、競争構造の中で今すぐ優先して対策すべきか、さらに現時点では引用されていなくても将来的に備えるべきテーマかまでを整理する分析レポートです。

BorderZeroが2026年4月に実施したBtoBテーマ中心の64クエリ調査（レポート名「AI Overview時代、記事改善の前に見極めるべきこと｜そのテーマで本当に戦うべきか(https://www.borderzero.com/aio-theme)」）では、テーマ類型ごとにAIOの出方や優先度に差が見られました。

AIO Insightsは、この調査知見をもとに、企業のコンテンツ投資判断を支援します。

オウンドメディアはあるものの、どこから見直すべきか決まらない。

AI検索時代に何を残し何を捨てるべきか判断できない。

リライトの優先順位を社内で説明しにくい。

AIO Insightsは、こうした企業の判断課題に対応するためのサービスです。

AIO Insightsでは、複数のテーマ候補を「優先して対策する」「将来に備える」「今は見送る」に整理し、改善前の判断を支援します。

開発の背景

AIO Insightsの詳細を見る :https://www.borderzero.com/aio-insights

生成AI検索やGoogleのAI Overviewの広がりにより、企業のコンテンツ運用では次のような課題が増えています。

- SEOで一定の評価を得ていても、AI検索では引用されない- 記事を増やしても、どのテーマを優先すべきか判断できない- AIOが出ていないテーマを「狙い目」と見てよいのか分からない- 定義記事や比較記事を改善すれば成果につながるとは限らない- 社内で、なぜそのテーマに投資すべきかを説明しにくい

従来のコンテンツ改善では、「検索需要があるから書く」「SEO上位だから伸ばす」「関連テーマだから強化する」といった判断が行われがちでした。

しかしAI検索時代には、SEOとAIOは分けて見る必要があり、AIOが出ていないこと自体を機会とみなすのではなく、競争構造や事業接続性まで含めて判断する必要があります。

BorderZeroは、この変化に対応するため、コンテンツ改善を「何を直すか」の議論から、「どのテーマを今すぐ優先的に見直すか」の意思決定へ引き上げる必要があると考え、AIO Insightsを開発しました。

64クエリ調査で見えたこと

BorderZeroが2026年4月に実施したBtoBテーマ中心の64クエリ調査では、AIOの出方や優先的に対策すべきテーマは、テーマ類型ごとに大きく異なることが分かりました。

実際には、同じように見えるテーマでも、事業接続性や商談接続性、AIOに吸収されやすいかどうかによって、今すぐ対策すべきものと今は見送るものが分かれます。

また、比較系・やり方系・選び方系・事例活用系でも、AIO表示の有無だけではなく、実務接続性、判断支援性、差別化余地によって優先度が変わることが確認されました。

この結果から、AIO時代のコンテンツ改善では、単に「よくある記事」を増やすのではなく、どのテーマがAIに吸収されやすく、どのテーマなら事業成果につながる形で再設計できるかを見極めることが重要だとBorderZeroは考えています。

さらに、現時点ではAIOに引用されていないテーマであっても、競争構造やテーマ特性によっては、今後を見据えて優先的に対策すべきケースがあります。

AIO Insightsでは、このような「現在地」だけでなく「将来性」も踏まえた対策要否の判断を行います。

AIO Insightsの特徴

1．表示有無の確認ではなく、「今すぐ対策すべきテーマか」を判断

AIO Insightsは、「出ている／出ていない」の確認で終わりません。

対象テーマについて、AI検索上での扱われやすさ、競争構造、事業接続性、商談接続性などを踏まえ、そもそも優先して今すぐテコ入れすべきテーマかどうかを整理します。

2．今は引用されていないテーマでも、将来性を踏まえて判定

現時点でAIOに引用されていないテーマでも、今後の検索体験や競争環境の変化を踏まえると、早めに備えるべきテーマがあります。

AIO Insightsでは、足元の表示状況だけでなく、今後の優先対策テーマとして育てるべきかまで見ます。

3．「情報の追記」ではなく「テーマの役割設計」を見直す

AIO Insightsが重視するのは、単なる情報追加ではありません。

定義記事なら定義記事、比較記事なら比較記事として、そのテーマが事業の中でどの役割を担うべきかを整理し、必要に応じて再設計の方向性を示します。

4．改善優先順位まで示し、「何をやるか」「何をやらないか」を明確化

改善論点を並べるだけでは、現場は動きづらくなります。

AIO Insightsでは、改善候補の中から優先度の高い施策を上位で整理し、同時に今はやらなくてもよい施策も明示することで、判断のブレを抑えます。

5．意思決定に使いやすいレポート形式

納品物は、意思決定サマリー1枚＋詳細分析レポート15～25枚で構成します。

経営層・事業責任者・マーケティング担当者が、それぞれの立場で活用しやすい形で納品します。

提供内容

AIO Insightsでは、主に以下の内容を提供します。

- 対象キーワード・対象URLの分析- AI検索上のテーマ特性、競争構造、将来性の整理- 今すぐ対策すべきか、将来に備えるべきか、今は見送るべきかの判断- 改善優先順位の提示- 意思決定サマリー1枚＋詳細分析レポート15～25枚

※内容は案件に応じて一部調整する場合があります。

想定する利用企業・担当者

AIO Insightsは、以下のような企業・担当者を想定しています。

BorderZero代表 福元聖也 のコメント

- AI検索時代に自社コンテンツ戦略を見直したい企業- どの記事・どのテーマを優先的に改善すべきか悩むマーケティング部門- コンテンツ投資の優先順位を社内で説明する必要がある事業責任者

「AI検索時代のコンテンツ改善では、記事を加筆修正する前に、『そのテーマを今すぐ本当にテコ入れすべきか』を判断することが重要です。

今は優先して対策すべきテーマなのか、将来に備えるべきテーマなのか、それとも今は見送るべきテーマなのかを整理しないまま改善を進めると、工数や投資が分散しやすくなります。



今回の64クエリ調査でも、同じ『違い系』や『比較系』でも、優先して対策すべきものと今は見送るものが分かれることが見えてきました。

AIO Insightsでは、こうした違いを構造的に整理し、企業が迷わず次の一手を選べる状態をつくっていきます。」

レポートで示した主な論点

今回のレポートでは、以下のような論点を整理しています。

- よくある記事構成と、AIO時代に再設計すべき構成の違い- 同じ「違い系」テーマでも、優先して対策すべきものと見送るものが分かれること- テーマ類型ごとにAIOの出方や改善優先度が大きく異なること

本リリースに添付する図表では、よくある記事構成とAIO時代に再設計すべき構成の違い、テーマ類型ごとのAIOの出方の差、優先的に対策すべきテーマの考え方を可視化しています。

まず、64クエリ調査では、AIOの出方や表示傾向がテーマ類型ごとに大きく異なることが確認されました。

一方で、実務の現場では、自社だけで判断すると「改善しやすいテーマ」に寄りやすく、本来優先して対策すべきテーマを見落とすリスクがあります。

実際には、同じように見えるテーマでも、事業接続性や商談接続性、AIOに吸収されやすいかどうかによって、今すぐ対策すべきものと今は見送るものが分かれます。

BorderZeroが64クエリを分析した結果、今すぐ対策すべきテーマ29件、限定的に対策すべきテーマ32件、今は見送るテーマ3件に分かれました。

以下は、その判断イメージです。

こうした背景から、AIO Insightsでは単なる情報追加やリライト案の提示ではなく、そのテーマが事業の中でどの役割を担うべきかを見直すことを重視しています。

BorderZeroは、AI検索時代のコンテンツ改善において重要なのは、記事を増やすことや個別ページを部分的に直すことではなく、「どのテーマを今すぐ優先して見直すべきか」を判断することだと考えています。

AIO Insightsは、その判断を支援するための分析レポートサービスです。

提供概要

サービス名：AIO Insights

提供開始日：2026年4月15日

価格：25万円（税別）

納品形式：PDFレポート

サービス紹介：https://www.borderzero.com/aio-insights

問い合わせ先：https://www.borderzero.com/contact

サービス紹介ページでは、提供内容や納品イメージを公開しています。

無料相談も受け付けています。

AI検索時代のコンテンツ改善に向けて、まずは自社が「どのテーマを今すぐ優先して見直すべきか」を整理したい企業は、サービス紹介ページまたは無料相談をご活用ください。

AIO Insightsの詳細を見る :https://www.borderzero.com/aio-insights

また、BorderZeroでは、AIOの引用有無や引用URLをAIO/SEOの両面から調査報告する無料サービス「AIO Radar」も提供しています。

まず現状把握から始めたい企業向けに、AIO Radarを入口として活用し、そのうえで優先順位判断が必要な場合にAIO Insightsへ進む導線を用意しています。

今後の展開

AIO Radarの詳細を見る :https://www.borderzero.com/aio-radar

BorderZeroでは、AI検索時代に対応した分析・改善支援として、状況把握を目的とした「AIO Radar（リリース済み）」、簡易診断型の「AIO Snapshot（リリース予定）」、詳細分析型の「AIO Insights」、上位支援プログラム「AIO Premium（リリース予定）」を段階的に展開しています。

今回提供を開始するAIO Insightsは、その中核となる分析サービスとして、企業が「改善する前に、何を優先すべきかを判断する」ための支援を担います。

会社概要

会社名：有限会社ボーダーゼロ

代表者：福元 聖也

所在地：東京都大田区

事業内容：マーケティング営業戦略立案・実行支援、AI検索時代に対応した分析・戦略支援

URL：https://www.borderzero.com/

本件に関するお問い合わせ先

有限会社ボーダーゼロ

Email：info@borderzero.com

お問い合わせページ：https://www.borderzero.com/contact(https://www.borderzero.com/contact/)