「2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～」(主催：株式会社ナビタイムジャパン様)に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

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株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月22日（水）に開催される、株式会社ナビタイムジャパン主催の「2026年版 ドライバー採用の最前線 ～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～」にゲスト講師として登壇いたします。




■ セミナーの詳細ページ


https://fleet.navitime.co.jp/information/20260422-seminar





運送業界ではドライバー不足が深刻化する中、採用活動だけでなく「採用後の戦力化」と「業務効率化」を同時に進めることが求められています。本講演では、物流DXの活用により採用力を高め、未経験ドライバーや外国人ドライバーを早期戦力化している運送会社の最新事例を紹介します。業務管理のデジタル化、採用活動のDX、運行データ活用など、実際に成果が出ている具体的な取り組みを解説します。


■ セミナー概要

日時： 2026年4月22日(水) 13:00～17:30


タイトル： 2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～


主催： 株式会社ナビタイムジャパン


登壇： 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（ゲスト講師）


会場：株式会社ナビタイムジャパン本社　1階セミナーホール
　　　東京都港区南青山3-8-38



■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流HRグループ グループマネージャー


シニアコンサルタント　松尾 一志（まつお かずし）


≫https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/k-matsuo/



物流HRグループ　外国人ドライバー採用チーム　チームリーダー


チーフコンサルタント　梶原 拓馬 （かじわら たくま）


≫https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-kajiwara/



会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目2番1号


　　　　　 　　　　　　 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 　イノゲート大阪 21階・22階


代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/