「2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～」(主催：株式会社ナビタイムジャパン様)に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月22日（水）に開催される、株式会社ナビタイムジャパン主催の「2026年版 ドライバー採用の最前線 ～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～」にゲスト講師として登壇いたします。

■ セミナーの詳細ページ

https://fleet.navitime.co.jp/information/20260422-seminar

運送業界ではドライバー不足が深刻化する中、採用活動だけでなく「採用後の戦力化」と「業務効率化」を同時に進めることが求められています。本講演では、物流DXの活用により採用力を高め、未経験ドライバーや外国人ドライバーを早期戦力化している運送会社の最新事例を紹介します。業務管理のデジタル化、採用活動のDX、運行データ活用など、実際に成果が出ている具体的な取り組みを解説します。

■ セミナー概要

日時： 2026年4月22日(水) 13:00～17:30

タイトル： 2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～

主催： 株式会社ナビタイムジャパン

登壇： 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（ゲスト講師）

会場：株式会社ナビタイムジャパン本社 1階セミナーホール

東京都港区南青山3-8-38

■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流HRグループ グループマネージャー

シニアコンサルタント 松尾 一志（まつお かずし）

≫https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/k-matsuo/

物流HRグループ 外国人ドライバー採用チーム チームリーダー

チーフコンサルタント 梶原 拓馬 （かじわら たくま）

≫https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-kajiwara/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/