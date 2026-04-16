【講演レポート】第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026「特別セミナー」にて「トラック新法への対応策と運送会社の成長ロードマップ」をテーマに登壇しました。
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月8日から10日にかけてインテックス大阪で開催された「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」特別セミナーに、チーフコンサルタントの玉川豪史が登壇したことをお知らせいたします。
■講演内容「トラック新法への対応策と運送会社の成長ロードマップ」
運送業界の最新動向から読み解く2026年中小運送会社の成長戦略や、改正物流二法および新トラック法への対策ポイントについて解説いたしました。
■登壇者プロフィール
玉川 豪史（ https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-tamagawa/ ）
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
組織開発グループ 組織開発チームリーダー
チーフコンサルタント
■ 会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/