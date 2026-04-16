【満足度100%】「アドバイスより先に共感」教育評論家・親野智可等氏×Lively代表・岡が提言する、子の自己肯定感を守る“聴く力”。3/13対談レポート

株式会社Lively

「聴く」を切り口に社会をアップデートする株式会社Lively（神奈川県藤沢市、代表取締役：岡えり）は、2026年3月13日（金）、東京・代々木八幡コミュニティセンターにて、教育評論家の親野智可等（おやの ちから）氏をゲストに迎えたトークイベント「Active Listening Talks（ALT）Vol.2」を開催いたしました。

本イベントでは、全参加者が「満足」または「大変満足」と回答し、満足度100%を達成。「ひとを伸ばす言葉、トゲになる言葉」をテーマに、親子・職場・夫婦関係のすべてを好転させるアクティブリスニングの具体的手法が語られました。

なぜ今、家庭に「聴く力（アクティブリスニング）」が必要なのか

近年の調査（※）では、子育て家庭の約6割が「孤独感」を経験しているという実態が浮き彫りになっています。核家族化により弱音を吐ける相手がいない「孤立した育児」は、親の心の余裕を奪い、つい子どもへトゲのある言葉を投げかけてしまう悪循環を生んでいます。 また、日本の若者の自己肯定感は諸外国と比較して著しく低い傾向にあり、その背景には家庭内での「評価・判断を伴うアドバイス」の多さが指摘されています。

Lively代表・岡は、医療現場で「親の言葉に一生囚われ続ける人々」を目の当たりにした原体験から、「子どもの健全な心を育てる（親トラウマをつくらない）こと」を最優先にする社会の必要性を訴えました。 （※出典：2025年 子育て家庭の意識調査／こども家庭庁 令和6年版こども・若者白書 等）

親野智可等氏が語る「トゲのある言葉」の正体と、関係修復の処方箋

『親の言葉100』の著者であり、マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名な親野氏は、自身の教師時代の失敗談を披露。理想を追い求めるあまり否定的な言葉を投げかけ、クラスとの信頼関係を壊してしまった経験から得た「言葉の重み」を共有しました。

対談では、今日から実践できる「自信を育む3つの習慣」として、以下のメソッドが紹介されました。

アドバイスより先に共感： 子どもが弱音を吐いたとき、励ましや指導の前に「大変だったね、お母さんでも悩むわ」と100%受け止めることで、子どもは自ら心を整理し始める。

和して同ぜず（共感と同調の違い）： 気持ちには共感するが、不適切な行動に安易に同調はしない。この一線を引くことで、甘やかしではない「信頼関係（ラポール）」が築かれる。

先褒め効果： 「書き直しなさい！」と言う前に「この字のはらいは綺麗だね」と肯定する。先に褒めることで相手の脳が開き、その後の提案が届きやすくなる。

「親のSOSを誰が聴くのか」--話すことが最強のセルフケアになる理由

親野氏は「保険の営業担当者に2時間話を聴いてもらっただけで、心に羽が生えたように軽くなった」という自身の原体験を挙げ、第三者に「ただ聴いてもらうこと」の救いを語りました。

「親は日頃のストレスで、常に『キレる準備』ができている。だからこそ、優先順位をつけて手抜きを許可し、自分の弱音を吐き出せる場を持つことが、結果として子どもを伸ばす言葉がけに繋がるのです」

岡も、3児子育て中に「朝起きて寝るまで、常に子ども優先の生活の中で、知らぬ間に親自身である自分の気持ちが置いてきぼりになってしまう。仕事終わってクタクタで家に帰る前に、子どもたちと心から笑顔で接するためにも自分自身の気持ちを整えている。帰り道の15分など隙間時間に、LivelyTalk（ライブリートーク）で話すことで思考整理できたり、気持ちがスッキリできる」という原体験を語った。

参加者の声

Active Listening Talks（ALT）とは

- 「共感するけど、同調はしない。頭で分かっているつもりだったけど、この言葉にハッとしました」- 「夫婦関係やコミュニケーション全般に通ずる話が聞けて本当に素晴らしい時間でした」- 「豊富な経験に裏打ちされたエピソードを聞くことができ、大人の普段の人間関係にも通じるものがあり、とても有意義な時間でした」- 「お母さんたちはキレる準備ができている--この言葉が刺さりました」

Active Listening Talks（ALT）とは、株式会社Livelyが主催する月次開催のトークイベントシリーズです。各界の第一人者をゲストに迎え、Lively代表・岡えりとの公開対談形式で「アクティブリスニング（傾聴）」をさまざまな角度から深掘りします。

アクティブリスニング（積極的傾聴）とは、相手の言葉を評価・判断せず、共感的・能動的に受け取る傾聴の技法です。1on1の質向上・心理的安全性の構築・子育ての言葉かけ・夫婦間コミュニケーションまで、人間関係のあらゆる場面に応用できるスキルとして注目されています。

今後の展開

Active Listening Talks（ALT）は、各界の一流をゲストに迎え、アクティブリスニング・傾聴をさまざまな角度から深掘りする月次開催のシリーズイベントです。

次回開催情報は、2026年4月10日（金）株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長小巻亜矢さんをお呼びして、組織の中で対話をどう活かして行くのか、またすべての経験を活かすキャリアをテーマに深掘りしていきます

イベント概要

登壇者プロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80408/table/8_1_77e333e671ce3275fae90caaa5bf6901.jpg?v=202604161051 ]親野 智可等（おやの ちから）

教育評論家。本名、杉山桂一。長年の教師経験をもとに、子育て、しつけ、親子関係、勉強法、学力向上、家庭教育について具体的に提案。『親の言葉100』『子育て３６５日』『反抗期まるごと解決BOOk』などベストセラー多数。人気マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。Threads、Instagram、X、YouTubeなどでも発信中。全国各地の小・中・高等学校、幼稚園・保育園のＰＴＡ、市町村の教育講演会、先生や保育士の研修会でも大人気となっている。

岡 えり（おか えり）

株式会社Lively 代表取締役社長。神奈川県立保健福祉大学卒業後、作業療法士として精神科や訪問リハビリの仕事に従事。結婚・出産を経て、3人の子育てと仕事の両立が困難で専業主婦になる。社会から断絶された生活に生きがいを失い、孤独を感じる中で「人は話を聴いてもらうだけで元気になる」というコミュニケーションの価値を再認識。「聴く」という新しい働き方の選択肢をつくるため、2020年に株式会社Livelyを創業。オンライン傾聴サービス「LivelyTalk（ライブリートーク）」の運営や、企業向けアクティブリスニング研修などを幅広く展開している。

株式会社Lively／LivelyTalkについて

株式会社Livelyは、「聴くで世界を変える」をミッションに、アクティブリスニング（傾聴）の実践と普及に取り組む会社です。

関連リンク

関連キーワード

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80408/table/8_2_496b0cac75c9f793b2cf20393cbe6aa8.jpg?v=202604161051 ]- LivelyTalk（オンライン傾聴サービス）：https://www.lively-talk.com- アクティブリスニング協会 認定講座：https://about.lively-talk.com/service/academy

アクティブリスニング、傾聴、積極的傾聴、親野智可等、教育評論家、自己肯定感、子育て、コミュニケーション、心理的安全性、1on1、メンタルヘルス、言葉かけ、和して同ぜず、先褒め効果、LivelyTalk、アクティブリスニング協会、認定講座、セルフケア、対話、岡えり

本件に関する取材・お問い合わせ先

株式会社Lively

公式サイト：https://www.lively-talk.com