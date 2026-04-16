『スター・ウォーズ』のすべてを網羅した愛蔵版事典『新装版　THE STAR WARS BOOK　～はるかなる銀河のサーガ　全記録～』が上製本・金箔輝くUV加工カバーの豪華仕様で復刊！

株式会社講談社

株式会社講談社は、映画『スター・ウォーズ』が1977年の劇場初公開から2027年で50周年を迎えることを記念し、銀河のすべてを凝縮したビジュアル・エンサイクロペディアの決定版『THE STAR WARS BOOK はるかなる銀河のサーガ 全記録』の復刊を決定しました。



本書は2021年4月の翻訳刊行以来、圧倒的な情報量で完売店が続出した一冊です。このたび、上製本・カバーに金箔＆UV加工を施した豪華新装版として、2026年4月16日（木）に発売します。



エピソード4『新たなる希望』からエピソード9『スカイウォーカーの夜明け』までの全9エピソードに加え、『クローン・ウォーズ』や『マンダロリアン』を掲載。主要キャラクターから、銀河の広大さを想起させるクリーチャー、ドロイド、武器、兵器、テクノロジーまで100項目近くを収録しています。各要素を系統・ジャンル別に整理した、まさに壮大なサーガの全記録です。

読み物としても充実の内容で、単なる事典にとどまらず、キャラクター相関図や時間の流れにまで言及。『スター・ウォーズ』ならではの概念やテーマを掘り下げた、初心者からコアなファンまで楽しめる解説文が見どころです。



原書の出版元は、公式が認めるグローバルな信頼ブランドであるイギリス、ドーリング・キンダースリー社。50周年へのカウントダウンを盛り上げる一冊です。

＞書誌情報

書名：新装版 THE STAR WARS BOOK ～はるかなる銀河のサーガ 全記録～

https://amzn.to/47bD9Kg(https://amzn.to/47bD9Kg)

定価：5280円（税込）

サイズ：たて227mm×よこ190mm

ページ数：224ページ

上製本／オールカラー

金箔＆UV加工カバー

発売日：2026年4月16日（木） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

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