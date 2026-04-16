ゴールデンウィーク限定で金貨買取を強化、AI活用の安心サービスも導入「おうち埋蔵金発掘企画 第1弾 金貨編」スタート

株式会社プリマベーラ「AI簡易チェック」イメージ画像 Googleレンズなどを使い、店頭でスタッフと金貨の種類確認ができるサービス

北関東を中心にリユース事業など、４事業部17業態を展開する株式会社プリマベーラ（群馬県太田市/代表 新井英雄）は、家庭に眠る貴金属の有効活用を目的に、ゴールディーズ6店舗にて「おうち埋蔵金発掘企画」を開始いたします。その第1弾として、ゴールデンウィーク期間中、金貨の買取を強化する「金貨編」を実施します。来年の大河ドラマで注目が集まる群馬ゆかりの歴史背景もあり、“埋蔵金”というテーマへの関心が高まる中での取り組みとなります。

■ 背景：高まる“実物資産”需要と家庭内ストック

近年、物価上昇や為替動向の影響を背景に、金をはじめとする実物資産への関心が高まっています。一方で、使われていない金製品や金貨が家庭内に保管されたままとなっているケースも多く、“おうち埋蔵金”として潜在的な価値が眠っていると考えられます。当社では、こうした状況を受け、「埋蔵金」という親しみやすい切り口で家庭内資産の見直しと再流通を促進する取り組みを企画しました。

ゴールディーズ太田店の店内と金貨を持つ店長

■ 「おうち埋蔵金発掘企画 第1弾 金貨編」の概要

ゴールデンウィーク期間中、比較的流通量が多く個人保有も多い小型金貨（1/4oz・約7.7g以下）を対象に、買取条件を強化します。

【主な内容】

対象：1/4oz（約7.7g）以下の金貨

内容：当社基準による業者間取引価格の100％で買取

期間：ゴールデンウィーク期間中 5月2日（土）から5月6日（水）

実施店舗：ゴールディーズ全店

※価格は市場状況により変動します

対象となる金貨は、メープルリーフ金貨やウィーン金貨ハーモニーなど、一般的に流通量の多い小型金貨が中心となります。

ゴールディーズでは、金価格高騰を受けて世界中の金貨の買取販売や相談が増えている。

■ AIを活用した「安心の簡易チェック」も導入

期間中の希望者には店頭でスタッフが一緒にスマートフォンの画像検索機能を活用した「簡易チェック」を行い、金貨の種類確認をサポートする取り組みも実施します。初めて買取を利用する方でも安心してご相談いただける体験型サービスです。

地域密着の買取店として、安心かつ納得性の高い接客サービスを提供します。

※混雑時やお持ち込み点数が多い場合は対応できないことがあります

※簡易的な種類確認のため、最終的な査定は通常通りに行います

Googleレンズなどの使い方や調べ方をスタッフが説明することで、自宅に帰ってからも手軽に調べられるようになり「おうち埋蔵金」を楽しみながら発掘できます。

■ 地域との親和性 小栗上野介の徳川埋蔵金伝説がヒント

当社の地元である群馬県には古くから埋蔵金伝説が語り継がれており、“眠る価値を見つける”という文化的背景があります。中でも、来年の大河ドラマで注目が高まる小栗上野介公に関連する歴史や、徳川埋蔵金伝説は過去にテレビ番組などで一大ブームとなりました。

本企画では、そうした歴史的背景をヒントに、“現代の埋蔵金”ともいえる家庭内の貴金属に光を当て、新たな価値の発見機会を提供します。

■ 今後の展開

今後は本企画を通じて、来店者データをもとにした「おうち埋蔵金」の傾向分析や簡易調査の実施も予定しており、地域に根ざした情報発信を強化します。

■ シリーズ企画として展開

本企画は単発ではなく、継続的なシリーズ企画として展開予定です。第2弾として、シルバーウィーク期間中に「銀貨編」の実施も検討しており、家庭内に眠る資産の可視化と循環をテーマに取り組みを拡大します。

■キャンペーン対象の金貨種類※一部紹介

メープルリーフ金貨（カナダ王室造幣局）

世界で最も流通量が多い地金型金貨

純度：99.99%（フォーナイン）

日本の買取現場でも圧倒的に多い

ウィーン金貨ハーモニー（オーストリア造幣局）

ヨーロッパ系で非常に人気

音楽モチーフで認知度高い

日本でもメープルの次に見る頻度高い

クルーガーランド金貨（南アフリカ）

世界初の地金型金貨（1967年）

流通量が非常に多く歴史も長い

やや赤み（22K）が特徴

イーグル金貨（アメリカ合衆国）

アメリカ系資産として人気

こちらも22K（クルーガーと同系統）

イーグルの裏面には「自由の女神（リバティ）」が描かれていることからリバティ金貨とも呼ばれる

■ゴールディーズ店舗一覧

ゴールディーズHP：https://goldies.kaitori-ten.com/

ゴールディーズ前橋荒牧店 027-289-4012

営業時間 11：00 ～ 19：00(水曜日のみ10:00営業開始)

〒371-0044 群馬県前橋市荒牧町1-8-5 ドンドンダウンオンウェンズデイ前橋荒牧店内

ゴールディーズ太田店 0276-20-6733

営業時間 11：00 ～ 19：00 (日曜日のみ10:00営業開始)

〒373-0033 群馬県太田市西本町57-4 ドンドンダウンオンウェンズデイ太田店内

ゴールディーズ邑楽大泉店 0276-62-0104

営業時間 11：00 ～ 19：00

〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日3-18-1 カスミ大泉店内

ゴールディーズ本庄店 0495-71-7664

営業時間 10：00 ～ 19：00

〒367-0021 埼玉県本庄市東台5-3-23 ドンドンダウンオンウェンズデイ本庄店内1階

ゴールディーズ熊谷店 048-577-3484

営業時間 11：00 ～ 19：00 (水曜日のみ10:00営業開始)

〒360-0831 埼玉県熊谷市久保島984-1 ドンドンダウンオンウェンズデイ熊谷店内

ゴールディーズ藤岡店 0274-25-8980

営業時間 11：00 ～ 19：00 (火曜定休・水、土日祝のみ10:00営業開始)

〒375-0015 群馬県藤岡市中栗須390 スーパーセンターフィール内